Trabzonspor, Boga'nın peşinde!

Trabzonspor'un Nice forması giyen Jeremie Boga için menajerler aracılığıyla transfer girişimleri sürüyor.
Oyuncunun satış listesinde olması bir avantaj olarak görülüyor. Trabzonspor'un, Fildişili yıldızın, güçlü fiziği; patlayıcı sürati ve bire birdeki üstün yeteneklerine hayran olduğu belirtiliyor.
Teknik Direktör Fatih Tekke'nin bu transferde ısrarcı olduğu öğrenildi. Mendy'nin satışından 10 milyon Euro bekleyen Trabzonspor'un aynı değere sahip 28 yaşındaki futbolcuyu takıma kazandırmak istediği kaydediliyor.
Oyuncunun satış listesinde olması bir avantaj olarak görülüyor. Trabzonspor'un, Fildişili yıldızın, güçlü fiziği; patlayıcı sürati ve bire birdeki üstün yeteneklerine hayran olduğu belirtiliyor.
Teknik Direktör Fatih Tekke'nin bu transferde ısrarcı olduğu öğrenildi. Mendy'nin satışından 10 milyon Euro bekleyen Trabzonspor'un aynı değere sahip 28 yaşındaki futbolcuyu takıma kazandırmak istediği kaydediliyor.
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