Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Sergen Yalçın'ın takımı Beşiktaş ile Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Trabzonspor kozlarını paylaştı.



Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Trabzonspor 2-1'lik skorla kazandı. Trabzonspor'un gollerini 45+4'te Abdülkadir Ömür ile 90+6'da Cornelius atarken, Beşiktaş'ın golü 62'de Cyle Larin'den geldi.



Beşiktaş deplasmanında yaptığı kurtarışlarla galibiyetin mimarlarından olan Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, maçın bitişinin ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Alınan bu sonucun ardından Trabzonspor 30 puana çıkarak namağlup liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise 20 puanda kaldı ve bu sezon ligde 6. kez puan kaybı yaşadı



Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanına gidecek. Trabzonspor sahasında Gaziantep'i konuk edecek.



PUAN DURUMU



(30) Trabzonspor

(23) Hatayspor (1 maçı eksik)

(21) Alanyaspor

(20) Beşiktaş

(20) Konyaspor (1 maçı eksik)

(20) Galatasaray (1 maçı eksik)

(19) Fenerbahçe (1 maçı eksik)

(18) Başakşehir

(18) Karagümrük (1 maçı eksik)



BEŞİKTAŞ'TA 6 FARKLI İSİM



Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting Lizbon mücadelesine göre 6 farklı isimle sahada yer aldı.



Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Sporting Lizbon ile oynanan maçta ilk 11'de görev verdiği Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Necip Uysal ve Kenan Karaman'ı Trabzonspor karşısında yedek soyundurdu.



Yalçın, sakatlığı geçen Miralem Pjanic, Valentin Rosier ve Domagoj Vida'yı Trabzonspor maçında ilk 11'de sahaya sürdü.



UEFA listesinde yer almadığı için Sporting Lizbon karşısında kadroda yer alamayan Güven Yalçın ise Kenan Karaman'ın yerine ilk 11'de şans buldu.



Sporting Lizbon mücadelesinde yedek soyunan Umut Meraş ile Alex Teixeira da ligin 12. haftasındaki zorlu karşılaşmada ilk 11'de görev aldı.



N'KOUDOU 11 MAÇ SONRA KADRODA



Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı geçen Georges-Kevin N'Koudou 11 maç sonra kadroda yer alabildi.



Süper Lig'in ilk 4 haftasında şans bulan N'Koudou, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Süper Lig'de 7 maçta kadrodan uzak kalan siyah-beyazlı oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 karşılaşmayı da kaçırdı.



Beşiktaş'ta ayrıca Mert Günok, Salih Uçan ve Oğuzhan Özyakup yedekler arasında maça başladı.



ABDULLAH AVCI'YA TEPKİ



Siyah-beyazlılar, geçmiş sezonlarda Beşiktaş'ı da çalıştıran Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı aleyhine tezahüratta bulundu.



Beşiktaşlı taraftarlar, kritik maçta takımlarını yalnız bırakmadı ve tribünleri doldurdu. Taraftarların yeni tip koronavirüs nedeniyle uygulanan yüzde 50 kapasiteye uymadığı ve tribünlerin büyük bölümünü doldurduğu görüldü.



Beşiktaşlı futbolcular 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla LÖSEV tişörtleriyle sahaya çıktı.



Karşılaşma öncesi Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yılında anıldı. Vodafone Park'taki skorboardda Atatürk'ün fotoğrafıyla beraber "Kalbimizdesin" yazısına yer verildi.



TRABZONSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK



Lider Trabzonspor ise geçen hafta Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmaya göre 3 değişiklikle Beşiktaş karşısına çıktı.



Bordo-mavili ekipte geçen hafta görev alan ve sakatlanarak sezona kapatan Gervinho, 12. hafta maçında takımını yalnız bıraktı.



Edgar Ie de sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamazken, teknik direktör Abdullah Avcı, Emmanouil Siopis'i Beşiktaş maçında yedek soyundurdu.



Avcı, bu oyuncuların yerine ilk 11'de Hüseyin Türkmen, Anthony Nwakaeme ve Anastosios Bakasetas'a şans verdi.



MAÇ ÇOK HIZLI BAŞLADI



Mücadelenin 9. dakikasında Bakasetas'ın kornerden arka direğe doğru kestiği topa Vitor Hugo kafayı vurdu, top yandan auta çıktı. 10. dakikada Beşiktaş geldi. Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Umut Meraş taç çizgisi önünden ortasını yaptı. Yakın direkteki Güven'in sol ayağıyla gelişine volesinde top yandan auta çıktı.



13. dakikada Beşiktaş yine etkili geldi. Rosier'nin kale alanına doğru yerden ortaladığı topa müsait durumdaki Güven ayağının içiyle vurdu ancak kaleci Uğurcan üzerine yumuşak bir şekilde gelen topu kontrol etmekte zorlanmadı.



BAKASETAS SAKATLANDI



Trabzonspor'da yıldız isim Bakasetas, 30. dakikada yerini Siopis'e bıraktı. Bacağına bir bandaj uygulanan Bakasetas sahaya döndükten çok kısa bir süre sonra orta alanda tekrar kendisini yere bıraktı. Trabzonspor'da zorunlu bir değişiklik gerçekleşti.



İLK DEVRENİN SON BÖLÜMÜ RÜZGAR GİBİ



35. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Josef'in sağ kanada nefis pasını ceza sahası içinde kontrol eden Rosier kale alanına doğru sert bir orta kesti, Vitor Hugo kale alanında müdahale etmek isterken ters vuruş yaptı. Bu top direğin hemen üzerinden kornere çıktı.



ERSİN İNANILMAZ ÇIKARDI



39. dakikada Hamsik'in müthiş ara pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkan Nwakaeme ceza sahasına girerken rakibinden müthiş sıyrıldı ve sağ ayağıyla yerden sert vurdu, kaleci Ersin ayağıyla mutlak golü önledi.



BU KEZ UĞURCAN, ÇILGIN KURTARIŞ



Beşiktaş, 40. dakikada golle burun buruna geldi. Ghezzal'ın derinlemesine pasıyla savunma arkasına sarkan Larin karşı karşıya pozisyonda hafif sol çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Uğurcan parmaklarının ucuyla nefis bir kurtarışa imza attı.



ABDÜLKADİR ATTI, 1-0



Trabzonspor ilk devreyi Abdülkadir Ömür'ün golüyle önde bitirdi. Marek Hamsik'in orta yuvarlağın önünden araya nefis bıraktığı topa Abdülkadir Ömür çok iyi hareketlendi. 45+4'te Vida'dan topu söküp karşı karşıya pozisyonda Ersin'in yanından, yerden bir vuruşla topu ağlara yolladı.



İKİNCİ DEVREDE DEĞİŞİKLİK YOK



İki takım da ilk yarıyı tamamladıkları 11'lerle ikinci yarıya çıktı. İlk yarıda Trabzonspor'da zorunlu bir değişiklik gerçekleşmişti. Onun dışında iki teknik adam da oyuna müdahale etmedi.



48. dakikada Beşiktaş'a yine Uğurcan, dur dedi. Umut'tan pası alan Güven Yalçın ceza sahası ön çizgisinden, hafif sol çaprazdan uzak köşeye ayak içiyle müthiş vurdu. Ağlara doğru giden topu Uğurcan parmaklarınnı ucuyla kornere çeldi.



BEŞİKTAŞ GOLÜ BULDU!



Karşılaşmada 62. dakikada Larin sahne aldı. Trabzonspor'da Trondsen sol taç çizgisinden geriye doğru riskli bir pas attı. Bu sırada Hüseyin topu kalecisinin alacağını düşündü ancak Uğurcan kalesinden çıkmamıştı ve baskıyla araya giren Larin topu çalıp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Hüseyin'in müdahalesiyle sola açılan topu yakın mesafeden boş ağlara yolladı.



HÜSEYİN DE SAKATLANDI



Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen de bir sakatlık yaşadı ve yerini Denswill'e bıraktı. 66'da ise Djaniny yerine Cornelius oyuna dahil oldu.



ARKA ARKAYA DEĞİŞİKLİKLER



İki takım adına da basit top kayıplarının sayısı artmaya başladı. Beşiktaş'ta 74'te Güven ile Teixeira yerini N'Koudou ile Salih'e bıraktı.



Abdullah Avcı ise 77'de Dorukhan ile Berat yerine Yusuf Sarı ile Serkan Asan'ı sahaya sürdü. İki takımda da yorgunluk belirtileri gözlenmeye başladı. Orta sahalar çok çabuk geçildi. Son bölümde Pjanic yerine Atiba, Larin yerine Kenan Karaman sahne aldı.



90+6 TRABZONSPOR KAZANDI!



Cornelius attı! Beşiktaş'ın tüm hatlarıyla yüklendiği anda topu kapan Trabzonspor, Cornelius'la kontraya çıktı. Onun sol kanada gönderdiği topu Nwakaeme içeri taşıdı ve ikiye iki pozisyonda yeniden sağındaki Cornelius'u gördü. Danimarkalı futbolcu da karşı karşıya pozisyonda net bir vuruşla topu ağlara yolladı.



Beşiktaş'ın son anlarda sol kanattan kullandığı serbest vuruş sonrası Uğurcan'da kalan topa Josef hamle yaptı ve rakibini düşürdü. Bu pozisyon sonrası Uğurcan'la Josef arasında başlayan gerginlik tüm oyunculara yayıldı. Uğurcan Çakır maçın bitimi sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK DEVRE)



13. dakikada Rosier'in sağdan ortasında Güven Yalçın'ın ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.



35. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Josef de Souza'nın sol çaprazdan pasında ceza sahası içinin sağında topla buluşan Rosier, meşin yuvarlağı altıpasa gönderdi. Vitor Hugo'un ters vuruşunda üst direğe çarpan top kornere çıktı.



39. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Hamsik'in ara pasında topu kontrol eden Nwakaeme, ceza sahası içi sol çaprazda Welinton'dan sıyrıldıktan sonra şutunu çıkardı. Kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağa sol ayağıyla müdahale ederek gole izin vermedi.



41. dakikada Ghezzal, meşin yuvarlağı sol çaprazdan ceza sahasına yönelen Cyle Larin'in koşu yoluna gönderdi. Larin'in ceza sahasına girdikten sonra çıkardığı şutta kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.



45+4. dakikada Trabzonspor öne geçti. Hamsik'in savunmanın arkasına pasında ceza sahası içinde Vida'dan önce topun sahibi olan Abdülkadir Ömür, yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ersin'in solundan filelere gönderdi.



İkinci yarıdan dakikalar birazdan...









İLGİLİ VİDEO