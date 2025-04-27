Trabzonspor - Alanyaspor: 11'ler

Trabzonspor, ligde sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor - Alanyaspor: 11'ler
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27 Nisan 2025 01:06
Son güncelleme 27 Nisan 2025 15:17
Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Avusturyalı hakem Christian Petru Ciochirca oturacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor XI: Uğurcan Çakır, Malheiro, Okay, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Zubkov, Vişça, Sikan, Banza.

Alanyaspor XI: Ertuğrul, Lima, Fatih, Balkovec, Hadergjonaj, Yusuf, Coelho, Janvier, Vilhena, Sporar, Cordova



Fatih Tekke yönetiminde iyi bir görüntü çizen ve Türkiye Kupası'nda finale yükselen Trabzonspor, Alanyaspor maçıyla birlikte ligde üste üste üçüncü galibiyetini almaya çalışacak.

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Alanyaspor ise yeni teknik direktörü Joao Pereira yönetiminde ligdeki ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Samsunspor karşısında almıştı. Akdeniz ekibi, ligde kalma mücadelesi için Trabzon deplasmanına da puan ve puanlar için çıkacak.

Bu mücadele öncesi Trabzonspor'un ligde 42, Alanyaspor'un ise 34 puanı bulunuyor.

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