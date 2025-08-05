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Trabzonspor'a genç kanat; Kazeem Olaigbe

Trabzonspor, Rennes forması giyen 22 yaşındaki Kazeem Olaigbe'nin transferinde önemli mesafe kaydetti.

calendar 05 Ağustos 2025 11:13 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2025 16:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'a genç kanat; Kazeem Olaigbe
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Orta saha ve sol kanat için arayışları süren Trabzonspor'da yeni bir oyuncu gündeme geldi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Bordo-mavililer, Rennes'in genç yeteneği Kazeem Olaigbe'yi gündemine aldı. Yönetim, 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transferi için kulübüyle resmi görüşmelere başladı.


Belçikalı futbolcu, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 5.25 milyon Euro karşılığında Cercle'den Rennes'e transfer oldu. 

Genç yaşına rağmen Avrupa'nın dikkat çeken potansiyel yeteneklerinden biri olarak gösterilen Olaigbe için Trabzonspor'un ısrarcı olduğu öğrenildi.

5 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA ANLAŞMA

Bordo-mavililer, Kazeem Olaigbe'nin transferi için Rennes ile 5 milyon euro karşılığında büyük oranda anlaşma sağladı. 

Trabzonspor kısa bir süre içerisinde Kazeem Olaigbe'yi sağlık kontrolünden geçirmek için Türkiye'ye getirecek. 

RENNES PERFORMANSI

Rennes formasıyla geçtiğimiz sezonda 10 maça çıkan Olaigbe, takımına 2 asistlik katkıda bulundu.


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