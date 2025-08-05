Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Orta saha ve sol kanat için arayışları süren Trabzonspor'da yeni bir oyuncu gündeme geldi.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Bordo-mavililer, Rennes'in genç yeteneği Kazeem Olaigbe'yi gündemine aldı. Yönetim, 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transferi için kulübüyle resmi görüşmelere başladı.
Belçikalı futbolcu, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 5.25 milyon Euro karşılığında Cercle'den Rennes'e transfer oldu.
Genç yaşına rağmen Avrupa'nın dikkat çeken potansiyel yeteneklerinden biri olarak gösterilen Olaigbe için Trabzonspor'un ısrarcı olduğu öğrenildi.
5 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA ANLAŞMA
Bordo-mavililer, Kazeem Olaigbe'nin transferi için Rennes ile 5 milyon euro karşılığında büyük oranda anlaşma sağladı.
Trabzonspor kısa bir süre içerisinde Kazeem Olaigbe'yi sağlık kontrolünden geçirmek için Türkiye'ye getirecek.
RENNES PERFORMANSI
Rennes formasıyla geçtiğimiz sezonda 10 maça çıkan Olaigbe, takımına 2 asistlik katkıda bulundu.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Bordo-mavililer, Rennes'in genç yeteneği Kazeem Olaigbe'yi gündemine aldı. Yönetim, 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transferi için kulübüyle resmi görüşmelere başladı.
Belçikalı futbolcu, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 5.25 milyon Euro karşılığında Cercle'den Rennes'e transfer oldu.
Genç yaşına rağmen Avrupa'nın dikkat çeken potansiyel yeteneklerinden biri olarak gösterilen Olaigbe için Trabzonspor'un ısrarcı olduğu öğrenildi.
5 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA ANLAŞMA
Bordo-mavililer, Kazeem Olaigbe'nin transferi için Rennes ile 5 milyon euro karşılığında büyük oranda anlaşma sağladı.
Trabzonspor kısa bir süre içerisinde Kazeem Olaigbe'yi sağlık kontrolünden geçirmek için Türkiye'ye getirecek.
RENNES PERFORMANSI
Rennes formasıyla geçtiğimiz sezonda 10 maça çıkan Olaigbe, takımına 2 asistlik katkıda bulundu.