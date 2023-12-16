İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Steve Cooper'ın ekibi Nottingham Forest ile Ange Postecoglou'nun yönetimindeki Tottenham karşı karşıya geldi.
The City Ground'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Tottenham 2-0 kazanırken goller; 45+2'de Richarlison ve 65. dakikada Dejan Kulusevski'den geldi.
Tottenham'da Yves Bissouma 70. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte Tottenham puanını 33'e yükseltirken, Nottingham Forest 14 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Tottenham evinde Everton'u konuk ederken, Nottingham Forest sahasında Bournemouth'u ağırlayacak.
The City Ground'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Tottenham 2-0 kazanırken goller; 45+2'de Richarlison ve 65. dakikada Dejan Kulusevski'den geldi.
Tottenham'da Yves Bissouma 70. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte Tottenham puanını 33'e yükseltirken, Nottingham Forest 14 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Tottenham evinde Everton'u konuk ederken, Nottingham Forest sahasında Bournemouth'u ağırlayacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU