Toroslar Basketbol ilk galibiyetini aldı!

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası H Grubu ikinci maçında Lüksemburg temsilcisi BBC Grengewald'i 74-73 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı.
Antalya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 20-14 önde geçen Lüksemburg ekibi, soyunma odasına da 33-32 üstünlükle gitti.
İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan ve son periyoda 60-55 önde giren konuk takım, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'un son dakikalardaki ataklarına engel olamadı.
Mücadelenin bitmesine yakın farkı 1'e indiren (72-73) Antalya ekibi, 3 salise kala kazandığı serbest atışlardan Destanni Henderson'un kazandırdığı sayılarla salondan 74-73 galip ayrıldı.
Antalya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 20-14 önde geçen Lüksemburg ekibi, soyunma odasına da 33-32 üstünlükle gitti.
İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan ve son periyoda 60-55 önde giren konuk takım, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'un son dakikalardaki ataklarına engel olamadı.
Mücadelenin bitmesine yakın farkı 1'e indiren (72-73) Antalya ekibi, 3 salise kala kazandığı serbest atışlardan Destanni Henderson'un kazandırdığı sayılarla salondan 74-73 galip ayrıldı.