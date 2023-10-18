Toroslar Basketbol ilk galibiyetini aldı!

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ikinci maçında BBC Grengewald'i 74-73 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Toroslar Basketbol ilk galibiyetini aldı!
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18 Ekim 2023 23:08
Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası H Grubu ikinci maçında Lüksemburg temsilcisi BBC Grengewald'i 74-73 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Antalya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 20-14 önde geçen Lüksemburg ekibi, soyunma odasına da 33-32 üstünlükle gitti.

İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan ve son periyoda 60-55 önde giren konuk takım, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'un son dakikalardaki ataklarına engel olamadı.

Mücadelenin bitmesine yakın farkı 1'e indiren (72-73) Antalya ekibi, 3 salise kala kazandığı serbest atışlardan Destanni Henderson'un kazandırdığı sayılarla salondan 74-73 galip ayrıldı.

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