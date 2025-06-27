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Torino'dan Galatasaray'a çift paket: Zaniolo ve Cuesta

İtalyan ekibi Torino, Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Zaniolo ve Cuesta'nın peşinde.

calendar 27 Haziran 2025 11:15
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Torino'dan Galatasaray'a çift paket: Zaniolo ve Cuesta
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Fiorentina'da kiralık olarak forma giydikten sonra Galatasaray'a geri dönen Nicolo Zaniolo ve Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk, iki oyuncuyu da yeni sezonda kadroda düşünmüyor.

İtalyan medyasından Tuttosport'un haberine göre Nicolo Zaniolo, Galatasaray'ın planlarında yok. Torino, Zaniolo transferini düşünüyor. Gazetenin haberine göre Galatasaray, başka menajerler aracılığıyla Carlos Cuesta'yı da Torino'ya önerdi.

PERFORMANSLARI

İtalyan yıldız Zaniolo, Galatasaray formasıyla 12 maçta forma giyerken 9 gol attı. Kolombiyalı stoper Cuesta ise Sarı-Kırmızılılar'da 5 maça çıktı. 


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