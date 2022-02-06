Tolga Ciğerci: 'Aramızdaki dostluk çok iyi'

Medipol Başakşehir'in deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Tolga Ciğerci açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmada golü atan Berkay Özcan ile arkadaşlığını değerlendiren Tolga, "Berkay'ı Almanya'dan tanıyorum ama Başakşehir'de tanıştık. 24 saat demeyeyim ama aramızdaki dostluk çok iyi. Kendime adına çok sevindim. Çok kaliteli bir futbolcu. Bize daha çok katkı sağlar. Bu maç önemliydi ve 3 puanı aldık." dedi.



Maçı da yorumlayan Tolga Ciğerci, "1-2 haftalık bir dönem vardı. Antalya'daki kampta iyi çalıştık. Bize iyi geldi. Bu maça da iyi hazırlandık. İşimizi iyi yapmaya çalıştık ve çok şükür kazandık." şeklinde konuştu.





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