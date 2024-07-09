Tire FK, Mertcan Aktaş'ı kadrosuna dahil etti

TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Tire Futbol Kulübü, orta saha oyuncusu Mertcan Aktaş'ı transfer etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Tire FK, Mertcan Aktaş'ı kadrosuna dahil etti
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09 Temmuz 2024 16:42
TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Tire Futbol Kulübü, orta saha oyuncusu Mertcan Aktaş'ı renklerine bağladı.

Son olarak Beyoğlu Yeni Çarşıspor'da görev yapan 29 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Beyoğlu Yeni Çarşıspor'da 36 maç 2 gol ile tamamlayan Mertcan Aktaş ile karşılıklı anlaşmış bulunmaktayız. Kendisine Tire FK formamız ile birlikte başarılı bir sezon dileriz" denildi.

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