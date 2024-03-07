Thomas Tuchel, geri dönmek istiyor!

Bayern Münih'ten ayrılacak Thomas Tuchel, eski takımı Chelsea'ye geri dönmeye sıcak bakıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Thomas Tuchel, geri dönmek istiyor!
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07 Mart 2024 18:31
Bayern Münih ile sezonun sona ermesiyle yollarını ayıracak Thomas Tuchel, Chelsea'ye geri dönebilir.

Sky'da yer alan habere göre, Tuchel'in eski takımı Chelsea'ye geri dönmeye sıcak baktığı aktarıldı. Tuchel'in ayrıca Barcelona ve Manchester United'da çalışma fikrine de olumlu baktığı öne sürüldü.

CHELSEA PERFORMANSI

Alman teknik adam, daha önce Ocak 2021 - Eylül 2022 arasında Chelsea'de görev yapmıştı. Chelsea, Tuchel ile birlikte 100 maçta 63 galibiyet, 19 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı.

POCHETTINO VEDA EDEBİLİR

Premier Lig'de bu sezon büyük hayal kırıklığı yaratan ve sadece 36 puan toplayan Chelsea'de, Mauricio Pochettino'nun koltuğu sallantıda. İngiliz ekibi 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 52 yaşındaki teknik adamla sezon sonunda yollarını ayırabilir.

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