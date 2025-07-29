Thomas Müller, Vancouver Whitecaps'a transfer oluyor

Bayern Münih'ten ayrılma kararı alan Thomas Müller'in yeni adresi netleşti.



Fabrizio Romano'ya göre Birçok kulüpten gelen teklifleri reddeden Alman yıldız, kariyerine MLS ekiplerinden Vancouver Whitecaps'te devam etmeye hazırlanıyor.





Whitecaps, Müller'i kadrosuna katmak için son aşamaya geldi. Daha önce MLS'te mücadele eden FC Cincinnati, Müller'i transfer etmek için girişimde bulunmuştu ancak maaş beklentisi karşılanamayınca taraflar anlaşamadı. Cincinnati, Müller'i yaklaşık 2 milyon dolarlık bir maaşla ikna edememişti.



Whitecaps ise Müller'in Cincinnati ile anlaşamamasının ardından Alman futbolcuyla anlaştı.





Thomas Müller, takımdan ayrılan Stuart Armstrong'un boşalttığı "10 numara" rolünü üstlenecek.