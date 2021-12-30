Thibaut Courtois: 'Testim negatif, izin bekliyorum'

Real Madrid'de forma giyen ve 29 Aralık'ta koronavirüs testi pozitif çıktığı açıklanan Thibaut Courtais, iki yeni testinin negatif olduğunu açıkladı.



Belçikalı eldiven, "İki koronavirüs testinden negatif olarak çıktım. Oynamak için izin bekliyorum" ifadelerini kullandı.



Real Madrid, ligde 2 Ocak'ta Getafe ile deplasmanda karşılaşacak.





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