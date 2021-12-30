Thibaut Courtois: "Testim negatif, izin bekliyorum"

Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois, iki koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Thibaut Courtois: 'Testim negatif, izin bekliyorum'
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30 Aralık 2021 19:29
Real Madrid'de forma giyen ve 29 Aralık'ta koronavirüs testi pozitif çıktığı açıklanan Thibaut Courtais, iki yeni testinin negatif olduğunu açıkladı.

Belçikalı eldiven, "İki koronavirüs testinden negatif olarak çıktım. Oynamak için izin bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Real Madrid, ligde 2 Ocak'ta Getafe ile deplasmanda karşılaşacak.


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