Türkiye Futbol Federasyonu'nda sıcak saatler yaşanıyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin görevi bırakacağı iddia edildi. TFF cephesi iddiaları yalanladı.



TFF'nin açıklamasında, "Başkan Mehmet Büyükekşi'nin istifa edeceği haberleri maksatlı yalan, Başkan ve Yönetim Kurulu görevinin başındadır." ifadeleri yer aldı.



"İNSANLAR NEDEN BÖYLE YAPIYOR?"



TFF'nin açıklamasının ardından bir açıklama yapan Mehmet Büyükekşi ise, "TFF, seçimle gelinip seçimle gidilen özerk bir kurum. Görevden alma-verme gibi bir olay yok. Görevimin başındayım. İnsanları anlamıyorum niye böyle yapıyolar? Demek ki iyi niyetimiz fazla geliyor" sözlerini sarf etti.







