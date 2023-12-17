TFF ve Mehmet Büyükekşi'den istifa iddialarına cevap!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin görevinden istifa edeceği iddia edildi. Ancak TFF cephesi bu iddiaları yalanladı. TFF'nin ardından bir açıklama yapan Mehmet Büyükekşi ise, "Görevimin başındayım" dedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TFF ve Mehmet Büyükekşi'den istifa iddialarına cevap!
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17 Aralık 2023 14:37
Son güncelleme 17 Aralık 2023 14:59
Türkiye Futbol Federasyonu'nda sıcak saatler yaşanıyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin görevi bırakacağı iddia edildi. TFF cephesi iddiaları yalanladı.

TFF'nin açıklamasında, "Başkan Mehmet Büyükekşi'nin istifa edeceği haberleri maksatlı yalan, Başkan ve Yönetim Kurulu görevinin başındadır." ifadeleri yer aldı.

"İNSANLAR NEDEN BÖYLE YAPIYOR?"

TFF'nin açıklamasının ardından bir açıklama yapan Mehmet Büyükekşi ise, "TFF, seçimle gelinip seçimle gidilen özerk bir kurum. Görevden alma-verme gibi bir olay yok. Görevimin başındayım. İnsanları anlamıyorum niye böyle yapıyolar? Demek ki iyi niyetimiz fazla geliyor" sözlerini sarf etti.



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