TFF'den Mourinho ve Okan Buruk kararı!

Kulübü teknik sorumlusu

'un müsabaka sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan

nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MAURO EMANUEL ICARDI 'nın aynı müsabakadaki " talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX 'in aynı müsabakadaki " sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan " hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 25.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."



GALATASARAY CEPHESİ



Öte yandan Galatasaray'da Okan Buruk ve Mauro Icardi'nin yanı sıra antrenör Serhat Doğan ise " sportmenliğe aykırı hareket" sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.



FENERBAHÇE CEPHESİ



Fenerbahçe'de ise Jose Mourinho'nun yanı sıra sportif direktör Mario Branco, yardımcısı Onur Özkan ve antrenörler Stefano Rapetti, Ricardo Formosinho, Sandro Zufic "talimatlara aykırı hareket" sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.



MOURINHO'NUN SEVK EDİLDİĞİ MADDELER



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sevk edildiği 36. madde ve 41. maddenin TFF talimatnamesindeki karşılığı şu şekilde;



36. MADDE - SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET





OKAN BURUK'UN SEVK EDİLDİĞİ MADDE



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'ın sevk edildiği 38.. maddenin TFF talimatnamesindeki karşılığı şu şekilde;



38. MADDE - FUTBOLUN İTİBARINI ZEDELEMEYE YÖNELİK AÇIKLAMALAR





