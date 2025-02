TFF'den Mourinho ve Okan Buruk kararı!

Kulübü teknik sorumlusu

'un müsabaka sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan

nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MAURO EMANUEL ICARDI 'nın aynı müsabakadaki " talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX 'in aynı müsabakadaki " sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan " hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 25.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."



GALATASARAY CEPHESİ



Öte yandan Galatasaray'da Okan Buruk ve Mauro Icardi'nin yanı sıra antrenör Serhat Doğan ise " sportmenliğe aykırı hareket" sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.



FENERBAHÇE CEPHESİ



Fenerbahçe'de ise Jose Mourinho'nun yanı sıra sportif direktör Mario Branco, yardımcısı Onur Özkan ve antrenörler Stefano Rapetti, Ricardo Formosinho, Sandro Zufic "talimatlara aykırı hareket" sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.



MOURINHO'NUN SEVK EDİLDİĞİ MADDELER



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sevk edildiği 36. madde ve 41. maddenin TFF talimatnamesindeki karşılığı şu şekilde;



36. MADDE - SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET





OKAN BURUK'UN SEVK EDİLDİĞİ MADDE



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'ın sevk edildiği 38.. maddenin TFF talimatnamesindeki karşılığı şu şekilde;



38. MADDE - FUTBOLUN İTİBARINI ZEDELEMEYE YÖNELİK AÇIKLAMALAR







TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, disipline sevk edilen isimleri açıkladı.TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında alınan kararlar şu şekilde:(1) Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla TFF'nin saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren, sporda şiddet veya düzensizliği teşvik eden nitelikte ve/veya taraftar eylemlerine sebebiyet verebilecek mahiyette hareketlerde bulunan;(a) Futbolculara 1 ila 3 müsabakadan men cezası,(b) Yöneticilere 21 ila 60 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 150.000.-TL'den 780.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 78.000.-TL'den 390.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 48.000.-TL'den 150.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 30.000.-TL'den 60.000.-TL'ye kadar para cezası,(ç) Kulüplere ise Süper Lig için 240.000.-TL'den 1.200.000.-TL'ye kadar, 1. Lig için 120.000.- TL'den 600.000.-TL'ye kadar, 2. Lig için 78.000.-TL'den 390.000.-TL'ye kadar, 3. Lig için 39.000.-TL'den 198.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.(2) Disiplin Kurulu gerekli gördüğü takdirde bu maddenin 1. fıkrasında belirlenen ihlaller nedeniyle sadece 35. maddenin 4. fıkrasında belirtilen para cezasına hükmedebilir.(3) Futbolcular, kulüp yöneticileri, görevlileri ve diğer kişilerin her türlü iletişim araçları, sosyal medya, her türlü basın yayın organı ve sair şekilde müsabaka hakemleri ile sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı olarak irtibat kurmaları yasaktır. İhlalin gerçekleştirilmesi halinde,(a) Futbolculara en az 1 yıl müsabakadan men cezası,(b) Yöneticilere en az bir yıl hak mahrumiyeti cezası ve ayrıca Süper Lig kulübü yöneticileri için 1.200.000.-TL'den 3.000.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 600.000.- TL'den 1.800.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 300.000.-TL'den 1.200.000.- TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 150.000.-TL'den 600.000.-TL'ye kadar paracezası,(4) Sportmenliğe ve spor ahlakına aykırı şekilde kendisi ile irtibat kurulan başta hakem, gözlemci, temsilci, saha komiserleri olmak üzere müsabaka görevlileri veya görevliler bu durumu derhal TFF'ye bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişiler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.(5) Yukarıdaki 1. fıkrada belirtilen ihlalin TFF mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelik olması ve fiili müdahale içermesi halinde;(a) Futbolculara 3 ila 6 müsabakadan men cezası,(b) Kulüp yöneticilerine 75 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 210.000.-TL'den 900.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 120.000.- TL'den 420.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 90.000.-TL'den 180.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 51.000.-TL'den 90.000.-TL'ye kadar paracezası,(1) TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren;(a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası,(b) Kulüp yöneticilerine 30 ila 60 gün; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 75 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 210.000.-TL'den 900.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 90.000.-TL'den 420.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 78.000.-TL'den 150.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 51.000.-TL'den 90.000.-TL'ye kadar para cezası,(2) Müsabaka görevlileri dışında kalan kişilere tükürenlere 4 ila 6 müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilir. Bu fiilin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 8 ila 12 müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 90 ila 180 gün hak mahrumiyeti cezası verilir.(3) Birinci fıkrada belirtilen eylemlerin kulüplerin basın yayın organları (özellikle resmi internet siteleri, kulüp televizyonları) veya sosyal medya hesapları aracılığı ile gerçekleştirilmesi halinde kulüplere Süper Lig için 600.000.-TL'den 1.800.000.-TL'ye kadar,1. Lig için 330.000.-TL'den 900.000.-TL'ye kadar, 2. Lig için 180.000.-TL'den 330.000.-TL'ye kadar, 3. Lig için 90.000.-TL'den 180.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.(4) Bu maddede yer alan müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve hak mahrumiyeti cezaları para cezasına çevrilemez.(1) Bu talimat kapsamındaki kişilerin;Basın ve yayın organları, resmi internet siteleri veya sosyal medya aracılığı ile; Türk Futbolunun marka değerine ve TFF'nin kurumsal itibarına zarar vermeleri, TFF Yöneticilerinin, Kurul Üyelerinin, müsabaka görevlilerinin ve TFF mensuplarınıntarafsızlıklarına gölge düşürmeleri, bu kişilerin görevlerinden el çekmeleri hususunda sportmenliğe, spor ahlakına veya fair-play anlayışına aykırı açıklamalarda bulunmaları, sporda şiddet ve düzensizliği teşvik edebilecek, toplumu ayrıştırıcı ve bölücü nitelikte anlam içeren ve taraftar olaylarına neden olabilecek her türlü açıklama, beyan ve paylaşımda bulunmaları yasaktır.Yukarıdaki ihlallerin gerçekleştirilmesi halinde Disiplin Kurulu aşağıda yer alan cezalara hükmeder;a) Kulüp yöneticilerine 45 ila 90 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ile;- Süper Lig için 1.500.000 TL'den 3.000.000 TL'ye kadar,- 1.Lig için 300.000 TL'den 600.000 TL'ye kadar,- 2.Lig için 150.000 TL'den 300.000 TL'ye kadar,- 3.Lig için 75.000 TL'den 150.000 TL'ye kadar para cezası.b) Kulüplere;- Süper Lig için 2.000.000 TL'den 5.000.000 TL'ye kadar,- 1.Lig için 400.000 TL'den 1.000.000 TL'ye kadar,- 2.Lig için 200.000 TL'den 500.000 TL'ye kadar,- 3.Lig için 100.000 TL'den 250.000 TL'ye kadar para cezası.d) Futbolculara;- Süper Lig için 1.500.000 TL'ye kadar,- 1.Lig için 300.000 TL'ye kadar,- 2.Lig için 150.000 TL'ye kadar,- 3.Lig için 75.000 TL'ye kadar para cezası.(2) Bu madde kapsamında yapılan ihlallerin tekrarı halinde tekerrür hükümleri uygulanır.(3) Ayrıca işbu maddenin 1. fıkrasında belirtilen açıklama, paylaşım veya beyanların kulüplerinbasın yayın organları (özellikle resmi internet siteleri, kulüp televizyonları) veya sosyal medyahesapları aracılığıyla herhangi bir isim belirtilmeksizin veya yönetim kurulu tabiri kullanılarakgerçekleştirilmesi halinde açıklamayı yapan kulübün başkanına da 1. fıkranın (a) bendine göreyalnızca hak mahrumiyeti ceza verilir.