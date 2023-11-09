TFF'den İsmail Kartal'ın PFDK sevki için açıklama!

TFF, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Disiplin Kurulu'na sevki ile ilgili çifte standart eleştirisini yanıtladı.
Yapılan açıklamada, "Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. Maddesi, hakemlerin ve diğer müsabaka görevlilerinin tarafsızlığını şüpheye düşürecek şekilde yapılan açıklamaların tamamının incelenmesini şart koşar.
Futbol Disiplin Talimatı'nın Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar, kenar başlıklı 38. Maddesi 20.01.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 04.04.2023 tarihinde ise bu maddenin ihlali gerekçesiyle Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir. Aynı madde kapsamında 31.10.2023 tarihinde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın da sevki yapılmıştır.
Bunlarla birlikte, bu konuda hem ilgili maddenin ruhu açısından hem de zaman açısından daha dikkatli olacağımızı ve açıklamaların takibini titizlikle yapmak üzere kadromuzu genişleteceğimizi belirtmek isteriz." ifadeleri kullanıldı.
ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI
Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada, "İsmail Kartal hocamızın PFDK'ya sevki aslında bizim için bardağı taşıran son damladır. Ama onun arkasında o kadar çok hikâyeler, olaylar, yaşananlar, bilgiler, belgeler var ki, 'Artık yeter' dedik ve siz, değiştirirsiniz değiştirmezsiniz; biz değiştirebilmek için görev süremizin kalan bölümünde her şeyi yapacağımızı, şampiyonluk kadar bu iş için de mücadele edeceğimizi ifade etmiştim. Çünkü artık bu yaşanacak bir durumdan çıktı. Devlete çağrı yapıyoruz, Federasyona çağrı yapıyoruz, oraya çağrı yapıyoruz, buraya çağrı yapıyoruz… Kimse kılını kıpırdatmıyor. Biz, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak var gücümüzle bu mücadeleyi sonuna kadar yapacağız. Kazanırız kaybederiz, bizim başımıza bir şey gelir, başkasına bir şey gelir ama bir bakarsınız çarklar da dönmeye başlar. Birikir, birikir, birikir, işler kirlilik, sıkıntılar, anlamsız olaylar, gariplikler… Birikir birikir birikir ve o kadar uzun süre birikir ki bu işi yapanlar zannederler ki hep bunu yapabilecekler. Sonra bir olay olur, ondan sonra bütün çatı çöker. Hep beraber bu çatıyı çökerteceğiz.
"HOCAMI KİM SEVK ETTİ? FEDERASYON DANIŞMANLARLA YÖNETİLİYOR"
İsmail hoca gibi birinin sevk edilmesi bizim için bardağı taşıran son damla demiştim. Bir de edilmeyenler var. Böyle onlarca örnek var. Ben sizin başkanınız olarak ne yapayım, biz ne yapalım? Bu bir örnek. Soruyorum, hocamı kim sevk etti? Kendi MHK Başkanınıza ağır, bırakın bir kadına bir insana edilmeyecek küfürleri on binlerce insan ettiği zaman sevk etmediniz. Biz sorduğumuzda da bize saçma sapan cevaplar verdiniz. 'Yok efendim yeterince yüzde değilmiş' Bütün stat bağırıyor. Sosyal medyada var. Kendi MHK Başkanınıza sahip çıkamadınız, benim hocamı şu sözlerden dolayı sevk ediyorsunuz. Kim sevk etti? ifadeleri kullanıldı.
Yapılan açıklamada, "Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. Maddesi, hakemlerin ve diğer müsabaka görevlilerinin tarafsızlığını şüpheye düşürecek şekilde yapılan açıklamaların tamamının incelenmesini şart koşar.
Futbol Disiplin Talimatı'nın Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar, kenar başlıklı 38. Maddesi 20.01.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 04.04.2023 tarihinde ise bu maddenin ihlali gerekçesiyle Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir. Aynı madde kapsamında 31.10.2023 tarihinde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın da sevki yapılmıştır.
Bunlarla birlikte, bu konuda hem ilgili maddenin ruhu açısından hem de zaman açısından daha dikkatli olacağımızı ve açıklamaların takibini titizlikle yapmak üzere kadromuzu genişleteceğimizi belirtmek isteriz." ifadeleri kullanıldı.
ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI
Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada, "İsmail Kartal hocamızın PFDK'ya sevki aslında bizim için bardağı taşıran son damladır. Ama onun arkasında o kadar çok hikâyeler, olaylar, yaşananlar, bilgiler, belgeler var ki, 'Artık yeter' dedik ve siz, değiştirirsiniz değiştirmezsiniz; biz değiştirebilmek için görev süremizin kalan bölümünde her şeyi yapacağımızı, şampiyonluk kadar bu iş için de mücadele edeceğimizi ifade etmiştim. Çünkü artık bu yaşanacak bir durumdan çıktı. Devlete çağrı yapıyoruz, Federasyona çağrı yapıyoruz, oraya çağrı yapıyoruz, buraya çağrı yapıyoruz… Kimse kılını kıpırdatmıyor. Biz, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak var gücümüzle bu mücadeleyi sonuna kadar yapacağız. Kazanırız kaybederiz, bizim başımıza bir şey gelir, başkasına bir şey gelir ama bir bakarsınız çarklar da dönmeye başlar. Birikir, birikir, birikir, işler kirlilik, sıkıntılar, anlamsız olaylar, gariplikler… Birikir birikir birikir ve o kadar uzun süre birikir ki bu işi yapanlar zannederler ki hep bunu yapabilecekler. Sonra bir olay olur, ondan sonra bütün çatı çöker. Hep beraber bu çatıyı çökerteceğiz.
"HOCAMI KİM SEVK ETTİ? FEDERASYON DANIŞMANLARLA YÖNETİLİYOR"
İsmail hoca gibi birinin sevk edilmesi bizim için bardağı taşıran son damla demiştim. Bir de edilmeyenler var. Böyle onlarca örnek var. Ben sizin başkanınız olarak ne yapayım, biz ne yapalım? Bu bir örnek. Soruyorum, hocamı kim sevk etti? Kendi MHK Başkanınıza ağır, bırakın bir kadına bir insana edilmeyecek küfürleri on binlerce insan ettiği zaman sevk etmediniz. Biz sorduğumuzda da bize saçma sapan cevaplar verdiniz. 'Yok efendim yeterince yüzde değilmiş' Bütün stat bağırıyor. Sosyal medyada var. Kendi MHK Başkanınıza sahip çıkamadınız, benim hocamı şu sözlerden dolayı sevk ediyorsunuz. Kim sevk etti? ifadeleri kullanıldı.
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