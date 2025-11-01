Bursaspor Kulübü'nün, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 1 maçlık seyircisiz oynama cezasına yaptığı itiraz kabul edildi.
TFF, cezanın 100 bin TL para cezasına çevrildiğini duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bursaspor Kulübü'nün PFDK'nın 30.10.2025 tarih ve E.2025-2026/430 - K.2025-202/502 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; - Bursaspor Kulübü'nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oybirliğiyle, - Bursaspor Kulübü'nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir."
TFF'den Bursaspor'a müjdeli haber!
Bursaspor'a verilen 1 maç seyircisiz oynama cezası para cezasına çevrildi.
Bursaspor Kulübü'nün, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 1 maçlık seyircisiz oynama cezasına yaptığı itiraz kabul edildi.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
İbrahim Hacıosmanoğlu: "3 bin 700 futbolcu inceleniyor"
-
9
Dries Mertens, Trabzonspor maçına geliyor
-
8
Toni Kroos'tan Arda Güler övgüsü!
-
7
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Liverpool açıklaması!
-
6
TFF açıkladı: Arda Güler ve Kenan Yıldız!
-
5
Juventus'a Kenan Yıldız şoku!
-
4
Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
-
3
Mbappe: "Arda Güler ile oynamaktan mutluyum"
-
2
Galatasaray - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler
-
1
Yasa dışı bahis için yeni karar!
- 16:16 Ülkesi Kolombiya'dan Jhon Duran'a övgüler!
- 16:00 Tottenham'ın eski kalecisinden şaşırtan karar: Futbolu bırakıp fotoğrafçı oldu!
- 15:43 Lionel Messi'den 2026 Dünya kupası açıklaması!
- 15:25 Keçiörengücü, üç puanı üç golle aldı!
- 15:20 Ronaldo JR milli takımda ilk golünü Türkiye'de attı
- 15:15 Kylian Mbappe: "Ronaldo'dan farklıyım"
- 15:07 Galatasaray Çağdaş Faktoring, evinde hata yapmadı!
- 14:57 Beşiktaş GAİN, Anadolu Efes öncesi seriyi sürdürdü: 6'da 6!
- 14:48 Arnavutköy'de Off-Road şenliği düzenlendi
- 14:27 Donnarumma: "Burada tarih yazmak istiyorum"
- 13:51 Zaniolo için açıklama: "Kariyerinde ilk kez yaptı"
- 13:43 Dünya şampiyonu milli wushucu, 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'na gözünü çevirdi
- 13:37 Milan'da ayın oyuncusu Luka Modric!
- 13:18 Alexander Sörloth'tan ayrılık kararı!
- 13:10 Manisa FK'da hedef galibiyet
- 13:09 Genoa'da Patrick Vieira ile yollar ayrıldı!
- 13:06 Altay zorlu Kütahya deplasmanında
- 13:03 Altınordu galibiyet istiyor
- 13:02 Hakkarili güreşçiler, bu yıl 78 madalya kazanarak kentteki çocuklara örnek oldu
- 12:58 Karşıyaka ile Uşakspor zirve yarışında
- 12:58 Türk basketbolunun efsanesi Yalçın Granit vefatının 5. yılında anılıyor
- 12:55 Karşıyaka potada çok kritik maçta
- 12:54 Beşiktaş - Fenerbahçe: Rekabetten ilginç notlar!
- 12:53 47. İstanbul Maratonu koşulacak!
- 12:49 Beşiktaş - Fenerbahçe: 26 ismin ilk derbi heyecanı
- 12:48 A Milli Erkek Hentbol Takımı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni ağırlayacak
- 12:48 Petkimspor, Büyükçekmece deplasmanında!
- 12:45 TFF'den Bursaspor'a müjdeli haber!
- 12:43 Konyaspor, sahasında istikrar arıyor
- 12:38 Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde 362. randevu
- 12:35 Beşiktaş'ta genel kurul heyecanı
- 12:30 Kasımpaşa'da tek eksik var
- 12:26 Samsunspor, Konyaspor deplasmanında
- 12:22 Beşiktaş, kalesini kapatamıyor
- 12:18 Sergen Yalçın, 1686 gün sonra Fenerbahçe karşısında
- 12:18 Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
- 12:15 Beşiktaş'ta derbi öncesi iki isim sınırda
- 12:12 Beşiktaş'ta derbi öncesi eksik yok!
- 12:09 Beşiktaş, derbilerde iç sahada başarılı
- 12:04 Fenerbahçe'de iki isim sınırda
- 12:01 Sadettin Saran'ın ilk derbi heyecanı
- 11:58 Fenerbahçe'de derbi öncesi sakat oyuncu yok!
- 11:56 Galatasaray - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler
- 11:35 Beşiktaş'ın antrenörü hayatını kaybetti: Hikmet Çapanoğlu
- 11:19 Fenerbahçe'nin derbide güvencesi: Ederson!
- 11:11 Tedesco, 10 yıllık döngüyü kırmak istiyor!
- 11:05 Tedesco'dan Kerem Aktürkoğlu ile özel toplantı!
- 10:57 TFF açıkladı: Arda Güler ve Kenan Yıldız!
- 10:48 İşte Fatih Tekke'nin Galatasaray planı
- 10:42 Adem Bona'lı Philadelphia 76ers sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı
- 10:39 Fenerbahçe'de Samandıra'nın yeni lideri: Ederson!
- 10:35 Beşiktaş'ta kriz sona erdi: Rafa Silva!
- 10:35 Uğurcan Çakır'dan Okan Buruk'a taktik istihbaratı!
- 10:22 Dries Mertens, Trabzonspor maçına geliyor
- 10:18 Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe'ye karşı yenilmiyor!
- 10:18 Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'e izin yok!
- 10:08 Sergen Yalçın'dan derbi öncesi sürpriz Abraham kararı!
- 10:02 Galatasaray'ın derbi kozu Okan Buruk!
- 09:54 Galatasaray - Trabzonspor maçında dev prim!
- 09:49 Yazarlardan Galatasaray - Trabzonspor için yorum
Tottenham'ın eski kalecisinden şaşırtan karar: Futbolu bırakıp fotoğrafçı oldu!
Kylian Mbappe: "Ronaldo'dan farklıyım"
Donnarumma: "Burada tarih yazmak istiyorum"
Milan'da ayın oyuncusu Luka Modric!
Genoa'da Patrick Vieira ile yollar ayrıldı!
Mbappe: "Arda Güler ile oynamaktan mutluyum"
Getafe, 3 puanı 2 golle aldı!
Juventus'a Kenan Yıldız şoku!
Senne Lammens: "Uzun süre kalmak istiyorum"
Toni Kroos'tan Arda Güler övgüsü!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|10
|9
|1
|0
|25
|5
|28
|2
|Trabzonspor
|10
|7
|2
|1
|17
|7
|23
|3
|Fenerbahçe
|10
|6
|4
|0
|18
|6
|22
|4
|Beşiktaş
|10
|5
|2
|3
|16
|12
|17
|5
|Samsunspor
|10
|4
|5
|1
|14
|10
|17
|6
|Gaziantep FK
|10
|5
|2
|3
|15
|18
|17
|7
|Göztepe
|10
|4
|4
|2
|12
|6
|16
|8
|Konyaspor
|10
|4
|2
|4
|17
|15
|14
|9
|Başakşehir
|11
|3
|4
|4
|12
|9
|13
|10
|Alanyaspor
|10
|3
|4
|3
|11
|11
|13
|11
|Kocaelispor
|11
|3
|2
|6
|10
|15
|11
|12
|Rizespor
|10
|2
|4
|4
|11
|14
|10
|13
|Kasımpaşa
|10
|2
|4
|4
|9
|12
|10
|14
|Antalyaspor
|10
|3
|1
|6
|11
|20
|10
|15
|Gençlerbirliği
|10
|2
|2
|6
|10
|15
|8
|16
|Eyüpspor
|10
|2
|2
|6
|6
|13
|8
|17
|Kayserispor
|10
|0
|6
|4
|8
|22
|6
|18
|Karagümrük
|10
|1
|1
|8
|10
|22
|4