TFF'den Ali Koç'a görev!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, TFF tarafından UEFA Kulüp Müsabakaları Komitesi Üyesi seçildi.

İşte TFF'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama;

UEFA Komiteleri

UEFA Heyetleri

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi sosyal medya hesabından UEFA komitesinde ve heyetlerinde yer alacak listeyi açıkladı.ifadelerine yer verildi.TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Millî Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz - UEFA Futbol Komitesi ÜyesiTFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA ve UEFA İlişkileri, Dış İlişkiler ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak - UEFA Sağlık Komitesi ÜyesiTFF Genç Millî ve Kadın Millî Takımlar, Kulüp Lisans İşleri, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ - UEFA Millî Müsabakalar Komitesi ÜyesiTFF Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm - UEFA Genç ve Amatör Futbol Komitesi ÜyesiTFF Teknoloji ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Arslan - UEFA Futsal Komitesi ÜyesiTFF Eski Başkanı Servet Yardımcı - FIFA Üye Federasyonlar Komitesi BaşkanıTürkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı (Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı) ve Fenerbahçe A.Ş. Başkanı Ali Y. Koç - UEFA Kulüp Müsabakaları Komitesi ÜyesiTFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz - UEFA Pazarlama Danışma Komitesi ÜyesiTFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel - UEFA HatTrick Komitesi ÜyesiTFF Yönetim Kurulu Danışmanı Serdar Yıldız - UEFA Oyuncu Durumu, Transferler, Menajerler ve Temsilciler Komitesi ÜyesiTFF Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural - UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi ÜyesiTFF Futbol Altyapı ve Gençlik Projelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gökay - UEFA Stadyum İnşaatı ve Yönetimi Heyeti Üyesi