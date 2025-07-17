4. HAKEM VE TEMSİLCİLERE KAMERA

4. hakem ve saha içi temsilcileri yaka kamerası

YENİ SİSTEMİN DETAYLARI

Yeni sezon öncesi kulüpler transferlerle hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürürken TFF de yeniliklerin hızlandırdı… Talimatlarda ciddi değişikliklere giden TFF'nin en radikal kararı hakemlerle ilgili oldu.TFF ilk olarak FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda saha içinde kullanılan kameralı hakem sistemine geçme kararı aldı. Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yapılan mali genel kurulda açıkladığı yaka kamerası uygulamasının detayları belli oldu.Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Süper Lig maçlarında görev yapantakacak.Saha kenarında özellikle yedek kulübeleri ve teknik direktörleri disipline etme konusunda ciddi katkı sağlayacak olan bu sitem sık sık gündeme gelen sevklerdeki tartışmaları da ortadan kaldırmış olacak.Buna göre hakemler ve temsilciler hem saha olaylarında hem de soyunma odası giriş ve çıkışlarında bu kamera sitemini kullanmış olacak.Sistem ASELSAN tarafından kurulacak. Hakemler ve temsilciler raporlarını görüntüye dayalı olarak düzenleyecek.Bir başka deyişle artık saha kenarında rakip kulübelere ve hakemlere söylenen sözler kayıt altında olacak, tartışmalar ortadan kalkacak.