TFF 3. Lig'de play-off 1. tur maçları oynandı

TFF 3. Lig play-off 1. tur mücadelesi, 5 maçla başladı.
Ligde gruplarını 3, 4, 5 ve 6'ıncı sırada bitiren takımların tek maç eleme usulüne göre karşı karşıya geldiği play-off 1. turunda oynanan müsabakaları kazanan ekipler, 2. tura yükseldi.
Turda saat 16.00'da başlayan müsabakaların sonuçları şöyle:
Ayvalıkgücü Belediyespor-Edirnespor: 1-1 (4-3 Penaltılar)
Turgutluspor-Efeler 09 Spor: 1-4
Silivrispor-Belediye Kütahyaspor: 1-1 (3-4 Penaltılar)
Muş 1984 Muşspor-Bursa Yıldırımspor: 4-0
Tokat Belediye Plevnespor-Armoni Alanya Kestelspor: 1-0
Ligde gruplarını 3, 4, 5 ve 6'ıncı sırada bitiren takımların tek maç eleme usulüne göre karşı karşıya geldiği play-off 1. turunda oynanan müsabakaları kazanan ekipler, 2. tura yükseldi.
Turda saat 16.00'da başlayan müsabakaların sonuçları şöyle:
Ayvalıkgücü Belediyespor-Edirnespor: 1-1 (4-3 Penaltılar)
Turgutluspor-Efeler 09 Spor: 1-4
Silivrispor-Belediye Kütahyaspor: 1-1 (3-4 Penaltılar)
Muş 1984 Muşspor-Bursa Yıldırımspor: 4-0
Tokat Belediye Plevnespor-Armoni Alanya Kestelspor: 1-0
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