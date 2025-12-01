30 Kasım
Karagümrük-Beşiktaş
0-2
30 Kasım
Antalyaspor-Göztepe
1-2
30 Kasım
FC Twente-Alkmaar
1-0
30 Kasım
Telstar-Feyenoord
1-2
30 Kasım
Go Ahead Eagles-FC Utrecht
2-2
30 Kasım
PSV Eindhoven-FC Volendam
3-0
30 Kasım
Lyon-Nantes
3-0
30 Kasım
Lorient-Nice
3-1
30 Kasım
Le Havre-Lille
0-1
30 Kasım
Angers-Lens
1-2
30 Kasım
Strasbourg-Brest
1-2
30 Kasım
Roma-SSC Napoli
0-1
30 Kasım
Atalanta-Fiorentina
2-0
30 Kasım
Pisa-Inter
0-2
30 Kasım
Lecce-Torino
2-1
30 Kasım
Celta Vigo-Espanyol
0-1
30 Kasım
Girona-Real Madrid
1-184'
30 Kasım
Sevilla-Real Betis
0-2
30 Kasım
Real Sociedad-Villarreal
2-3
30 Kasım
Chelsea-Arsenal
1-1
30 Kasım
West Ham United-Liverpool
0-2
30 Kasım
N. Forest-Brighton
0-2
30 Kasım
Aston Villa-Wolves
1-0
30 Kasım
C.Palace-M. United
1-2
30 Kasım
Freiburg-Mainz 05
4-0
30 Kasım
E. Frankfurt-Wolfsburg
1-1
30 Kasım
Hamburger SV-VfB Stuttgart
2-1
30 Kasım
Bodrum FK-Arca Çorum FK
4-0
30 Kasım
Sivasspor-Boluspor
1-0
30 Kasım
Sarıyer-Bandırmaspor
1-0
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
0-0IPT

TFF 3. Lig'de görünüm

3. Lig'de 11. hafta sonunda Galataspor, 12 Bingölspor, Sebat Gençlikspor ve Kütahyaspor gruplarında liderliğini sürdürdü.

TFF 3. Lig'de 11. hafta maçları tamamlandı.

2. Grup'ta 12 Bingölspor, 3. Grup'ta Sebat Gençlikspor ve 4. Grup'ta Kütahyaspor liderliğini sürdürdü. 1. Grup'ta ise Galataspor liderliğe yükseldi.

Ligde 11. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:


1. Grup:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.GALATASPOR 11 6 3 2 18 8 10 21
2.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR 11 6 3 2 17 10 7 21
3.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUT 11 6 3 2 10 4 6 21
4.BURSA YILDIRIMSPOR 11 6 3 2 14 10 4 21
5.YALOVA FK 77 11 6 2 3 20 12 8 20
6.ÇORLUSPOR 1947 11 6 2 3 17 10 7 20
7.BEYKOZ İSHAKLISPOR 11 5 4 2 18 14 4 19
8.İNEGÖL KAFKASSPOR 11 4 4 3 15 13 2 16
9.ASTOR ENERJİ ÇANKAYA 11 4 3 4 14 13 1 15
10.SİLİVRİSPOR 11 4 2 5 16 16 0 14
11.BULVARSPOR 11 4 1 6 13 18 -5 13
12.İNKILAP FUTBOL 11 2 4 5 8 17 -9 10
13.BURSA NİLÜFER 11 2 3 6 9 16 -7 9
14.KESTEL ÇİLEK SK 11 3 0 8 11 19 -8 9
15.POLATLI 1926 11 3 0 8 5 14 -9 9
16.EDİRNESPOR 11 2 1 8 10 21 -11 7
 

2. Grup:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.12 BİNGÖLSPOR 11 9 1 1 28 9 19 28
2.NİĞDE BELEDİYESPOR 11 5 4 2 18 12 6 19
3.ERCİYES 38 11 4 6 1 14 7 7 18
4.SİLİFKE BELEDİYESPOR 11 3 7 1 12 8 4 16
5.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 11 4 4 3 10 10 0 16
6.MDGRUP OSMANİYESPOR 11 4 3 4 14 10 4 15
7.KIRIKKALE FK 11 4 3 4 20 17 3 15
8.DİYARBEKİR SPOR 11 3 6 2 11 12 -1 15
9.AĞRI 1970 11 3 5 3 10 8 2 14
10.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL 11 2 7 2 11 13 -2 13
11.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR 11 3 4 4 10 13 -3 13
12.HACETTEPE AŞ TÜRK METAL 1963 11 2 5 4 15 15 0 11
13.MALATYA YEŞİLYURT SK 11 2 5 4 16 18 -2 11
14.KİLİS 1984 11 2 4 5 7 16 -9 10
15.KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR 11 1 4 6 8 22 -14 7
16.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR 11 1 4 6 8 22 -14 7
 

3. Grup:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.SEBAT GENÇLİKSPOR 11 10 1 0 27 10 17 31
2.52 ORDUSPOR 11 8 1 2 34 13 21 25
3.FATSA BELEDİYESPOR 11 7 1 3 16 12 4 22
4.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR 11 6 2 3 25 11 14 20
5.KDZ.EREĞLİ BELEDİYESPOR 11 4 6 1 18 12 6 18
6.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 11 5 3 3 16 12 4 18
7.1926 BULANCAKSPOR 11 5 2 4 13 18 -5 17
8.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR 11 4 4 3 17 8 9 16
9.ORDUSPOR 1967 11 3 4 4 12 15 -3 13
10.TOKAT BELEDİYESPOR 11 4 1 6 11 16 -5 13
11.PAZARSPOR 11 3 3 5 11 18 -7 12
12.AMASYASPOR 11 2 3 6 8 15 -7 9
13.ARTVİN HOPASPOR 11 2 2 7 9 17 -8 8
14.GİRESUNSPOR 11 2 2 7 11 21 -10 8
15.ÇAYELİSPOR 11 1 4 6 9 21 -12 7
16.KARABÜK İDMANYURDU 11 1 3 7 11 29 -18 6
 

4. Grup:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.KÜTAHYASPOR 11 9 1 1 28 6 22 28
2.KARŞIYAKA 11 8 3 0 17 5 12 27
3.ESKİŞEHİRSPOR 11 7 2 2 18 9 9 23
4.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR 11 6 3 2 22 10 12 21
5.DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER 11 6 2 3 15 12 3 20
6.OKTAŞ UŞAKSPOR 11 6 1 4 15 14 1 19
7.SÖKE 1970 11 5 3 3 18 13 5 18
8.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 11 4 4 3 16 11 5 16
9.TİRE 2021 11 5 1 5 15 11 4 16
10.ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ 11 3 3 5 10 14 -4 12
11.ALANYA 1221 11 3 3 5 9 18 -9 12
12.AFYONSPOR KULÜBÜ 11 2 3 6 14 27 -13 9
13.İZMİR ÇORUHLU FK 11 2 2 7 11 24 -13 8
14.BORNOVA 1877 11 1 4 6 11 18 -7 7
15.ALTAY 11 1 3 7 8 18 -10 6
16.NAZİLLİSPOR 11 0 2 9 4 21 -17 2
