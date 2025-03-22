TFF 2. Lig'de haftanın sonuçları

Futbolda Nesine 2. Lig'in 28. haftası bugün oynanan müsabakalarla tamamlandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Fethiyespor-Afyonspor: 3-0 (Hükmen)
Anagold 24Erzincanspor-Kırklarelispor: 1-2
Beykoz Anadoluspor-İnegölspor: 3-2
Sincan Belediyesi Ankaraspor-E Koleji Isparta 32 Spor: 1-1
GMG Kastamonuspor-Kepezspor: 1-0
1461 Trabzon FK-İskenderunspor: 0-0
Batman Petrolspor-Sarıyer: 2-0
Altay-Altınordu: 2-3
Karaköprü Belediyespor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 0-2
Kırmızı Grup
Karaman FK-Karacabey Belediyespor: 1-1
Belediye Derincespor-Bucspor 1928: 2-3
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi-Giresunspor: 4-1
Çimentaş Elazığspor-Somaspor: 2-0
Menemen FK-Ankara Demirspor: 2-2
Motolux 68 Aksarayspor-Merkür Jet Erbaaspor: 2-5
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 1-0
Ülkea Nazillispor-Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor: 0-2
Artı Değer Vanspor-Diyarbekirspor: 1-0
Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Fethiyespor-Afyonspor: 3-0 (Hükmen)
Anagold 24Erzincanspor-Kırklarelispor: 1-2
Beykoz Anadoluspor-İnegölspor: 3-2
Sincan Belediyesi Ankaraspor-E Koleji Isparta 32 Spor: 1-1
GMG Kastamonuspor-Kepezspor: 1-0
1461 Trabzon FK-İskenderunspor: 0-0
Batman Petrolspor-Sarıyer: 2-0
Altay-Altınordu: 2-3
Karaköprü Belediyespor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 0-2
Kırmızı Grup
Karaman FK-Karacabey Belediyespor: 1-1
Belediye Derincespor-Bucspor 1928: 2-3
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi-Giresunspor: 4-1
Çimentaş Elazığspor-Somaspor: 2-0
Menemen FK-Ankara Demirspor: 2-2
Motolux 68 Aksarayspor-Merkür Jet Erbaaspor: 2-5
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 1-0
Ülkea Nazillispor-Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor: 0-2
Artı Değer Vanspor-Diyarbekirspor: 1-0