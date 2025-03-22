TFF 2. Lig'de haftanın sonuçları

TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 28. hafta maçları yapıldı

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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TFF 2. Lig'de haftanın sonuçları
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22 Mart 2025 18:00
Futbolda Nesine 2. Lig'in 28. haftası bugün oynanan müsabakalarla tamamlandı.

Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Fethiyespor-Afyonspor: 3-0 (Hükmen)

Anagold 24Erzincanspor-Kırklarelispor: 1-2

Beykoz Anadoluspor-İnegölspor: 3-2

Sincan Belediyesi Ankaraspor-E Koleji Isparta 32 Spor: 1-1

GMG Kastamonuspor-Kepezspor: 1-0

1461 Trabzon FK-İskenderunspor: 0-0

Batman Petrolspor-Sarıyer: 2-0

Altay-Altınordu: 2-3

Karaköprü Belediyespor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 0-2

Kırmızı Grup

Karaman FK-Karacabey Belediyespor: 1-1

Belediye Derincespor-Bucspor 1928: 2-3

Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi-Giresunspor: 4-1

Çimentaş Elazığspor-Somaspor: 2-0

Menemen FK-Ankara Demirspor: 2-2

Motolux 68 Aksarayspor-Merkür Jet Erbaaspor: 2-5

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 1-0

Ülkea Nazillispor-Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor: 0-2

Artı Değer Vanspor-Diyarbekirspor: 1-0

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