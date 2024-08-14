Tek başına bir ordu: İsmail Yüksek!

Lille karşılaşmasında öne çıkan isimlerden olan İsmail Yüksek, orta sahada çok iyi bir performans ortaya koyarak alkış aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Tek başına bir ordu: İsmail Yüksek!
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14 Ağustos 2024 10:29
Fenerbahçe'de orta sahada görev yapan İsmail Yüksek, Lille karşısında orta sahadaki kesici rolünü muazzam bir şekilde yerine getirdi.

Uzatmalara giden karşılaşmada İsmail'in hem savunmada hem de hücumdaki çift yönlü oyunu taraftarlardan alkış aldı. Jose Mourinho'nun da genç futbolcuyu sık sık alkışlaması dikkatlerden kaçmadı.

İsmail Yüksek şu ana kadar sadece bu sezonun ilk resmi maçı olan Lugano deplasmanında süre almadı. 25 yaşındaki futbolcu son 3 maçın hepsinde ilk 11'de şans buldu.

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