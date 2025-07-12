12 Temmuz
Bodo/Glimt-Sandefjord
2-0
12 Temmuz
Fredrikstad-Molde
4-2
12 Temmuz
Flamengo-Sao Paulo
22:30
12 Temmuz
Internacional-Vitoria
22:30
13 Temmuz
Vasco da Gama-Botafogo RJ
00:30
13 Temmuz
Bahia-Atletico MG
03:00
12 Temmuz
Ümraniye-Galatasaray
1-2DA
12 Temmuz
FC Krasnodar-CSKA Moskova
0-1

CANLI: Ümraniyespor - Galatasaray

Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşılaşıyor.

calendar 12 Temmuz 2025 21:27 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2025 22:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
CANLI: Ümraniyespor - Galatasaray
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Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile karşılaşıyor.

CANLI: DEVRE ARASI

ÜMRANİYESPOR: 1 / 11' Soukou
GALATASARAY: 2 / 07' Berkan Kutlu, 33' Zaniolo

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Galatasaray'ın ilk 11'i: Jankat, Ali Turap, Cuesta, Nelsson, Kazımcan, Zaniolo, Torreira, Berkan, Köhn, Yusuf, Çağrı.





 

 
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