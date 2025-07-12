Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile karşılaşıyor.
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ÜMRANİYESPOR: 1 / 11' Soukou
GALATASARAY: 2 / 07' Berkan Kutlu, 33' Zaniolo
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Galatasaray'ın ilk 11'i: Jankat, Ali Turap, Cuesta, Nelsson, Kazımcan, Zaniolo, Torreira, Berkan, Köhn, Yusuf, Çağrı.
CANLI: DEVRE ARASI
ÜMRANİYESPOR: 1 / 11' Soukou
GALATASARAY: 2 / 07' Berkan Kutlu, 33' Zaniolo
MAÇI S SPORT PLUS'TAN İZLEMEK İÇİN TIKLA!
Galatasaray'ın ilk 11'i: Jankat, Ali Turap, Cuesta, Nelsson, Kazımcan, Zaniolo, Torreira, Berkan, Köhn, Yusuf, Çağrı.