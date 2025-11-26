26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
20:45
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
20:45
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
23:00
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
23:00
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
23:00
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
23:00
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
23:00
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
23:00
26 Kasım
PSG-Tottenham
23:00

Tedesco'nun planı: "Çabuk olalım"

Ferençvaroş'un geniş alanda savunma zaafı yaşadığına dikkat çeken Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, hızlı kanat hücumları ve geçiş oyunuyla zafere ulaşmayı planlıyor. Hedef, derbiye giderken maçı erkenden koparıp nefes almak.

calendar 26 Kasım 2025 09:23
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Tedesco'nun planı: 'Çabuk olalım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de öncelikli hedef perşembe günü oynanacak Ferençvaroş maçı ancak akıllarda da 1 Aralık'taki Galatasaray derbisi var.

Teknik Direktör Domenico Tedesco iki karşılaşmayı da göz önünde bulundurup planı ona göre belirledi. Macar ekibinin geniş alanda savunma zaafı yaşadığını gören İtalyan hoca, skoru erken bulmanın formülünü verdi: "Hızlı kanat hücumları ve geçiş oyunu."

VARGA&BAMİDELE'YE DİKKAT EDELİM!


Tedesco böylece hem UEFA Avrupa Ligi'ndeki önemli bir karşılaşmayı galip tamamlamayı hem de Galatasaray derbisine fazla yıpranmadan çıkmayı hesaplıyor. Ederson'un uzun topları kilit rol oynayacak. Brezilyalı file bekçisinin isabetli pasları sonrası Kerem, Duran, Talisca ve Nene'nin rakip stoperlerle bire bir kalması isteniyor.

Ferençvaroş'ta golcü Varga ve sağ kanat Bamidele'ye dikkat edilmesi gerekiyor. Tedesco bu isimlere Skriniar ve Archie Brown ile kilit vuracak. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.