Tedesco'dan 2 futbolcuya neşter!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Başakşehir maçı öncesi kadroya neşteri vuruyor. Derbide sınıfta kalan 2 futbolcu, Tedesco tarafından kulübeye çekilecek.

Tedesco'dan 2 futbolcuya neşter!
Derbiden 1-1 beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de gözler Başakşehir maçına çevrildi. Teknik direktör Domenico Tedesco, Başakşehir maçında 1'i zorunlu toplam 3 değişikliğe gidecek.

Galatasaray derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Jayden Oosterwolde, Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Tedesco, Oosterwolde'nin yerine stoperde Yiğit Efe Demir'e şans verecek.

SOL BEKE LEVENT MERCAN


Sözcü Gazetesi'ne göre Archie Brown'ın yerine sol bekte ise Levent Mercan görev alacak. Archie derbiye ilk 11'de başlamış ancak beklentileri karşılayamamıştı.

EN-NESYRI'NİN YERİNE DURAN

Tedesco son değişikliği ise forvette yapacak. Formsuz olan Youssef En-Nesyri'nin yerine derbide golü atan Jhon Duran, Başakşehir maçına ilk 11'de başlayacak. 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
