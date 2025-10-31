Tedesco, Beşiktaş derbisindeki hücum hattını belirledi!

Fenerbahçe'de tüm gözler, Domenico Tedesco'nun Süper Lig'deki ilk derbisine çevrildi. Alman teknik adam, Beşiktaş karşılaşması öncesinde hücum hattındaki tercihlerini büyük ölçüde belirledi.
Tedesco, kenarlarda istikrarı koruyacak. Sol tarafta Kerem Aktürkoğlu, sağda ise Nene görevine devam edecek. İki kanadın da hızlı geçişlerde etkin rol oynaması planlanıyor.
Orta alanda topa yön verecek isim Asensio olacak. İspanyol futbolcu, hem oyun kurulumunda hem de son vuruşlarda Tedesco'nun hücum düzeninin merkezinde yer alacak.
FORVETTE EN NESYRI FAVORİ
Uzun süredir merak edilen santrfor tercihi de netleşmek üzere.
Faslı golcü En Nesyri, formaya bir adım daha yakın görünüyor. Tedesco, rakip savunmayı yıpratmak ve hava toplarında üstünlük kurmak için En Nesyri'nin fizik gücünden faydalanmayı düşünüyor.
TALISCA SONRADAN KULLANILACAK KOZ
Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca ise bu kez maça yedek başlayacak. Tedesco, Brezilyalı futbolcunun eski taraftarlarından görebileceği tepkileri de hesaba katarak onu ikinci yarı için hamle oyuncusu olarak planlıyor.
EN NESYRI'NİN BEŞİKTAŞ'A GOLÜ YOK
En Nesyri, kariyerinde Beşiktaş'a karşı iki kez forma giydi ancak ağları sarsamadı. Talisca da geçen sezon Kadıköy'deki derbide skora katkı yapamamıştı.
