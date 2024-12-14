TBF Disiplin Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye ceza

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu tarafından, Fenerbahçe Opet ve TED Ankara Kolejliler'e para cezası verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TBF Disiplin Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye ceza
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13 Aralık 2024 19:00
Son güncelleme 14 Aralık 2024 01:36
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Opet ve TED Ankara Kolejliler'e para cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, ÇBK Mersin ile oynanan Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşmasında yaşanan çeşitli ihlallerden Fenerbahçe Opet'e 37 bin 500 lira para cezası verildiği bildirildi.

Kurulun, ayrıca Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden TED Ankara Kolejliler'e 20 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

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