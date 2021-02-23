Taylan Antalyalı, 2 maç sonra tekrar ilk 11'e gri dönüyor!



Son iki maçta orta sahadaki defansif gücü yükseltmek için Etebo'yu savunmanın önünde görevlendiren Terim, Türk Telekom Stadı'nda Erzurum'a karşı strateji değiştirecek.



Taylan'ın yeniden oyun kurucu olarak yerine geçeceği, yanında ise Gedson Fernandes'in şans bulacağı ifade ediliyor.



