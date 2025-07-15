Tarık Çetin: 'Bu şanlı forma için rekabete hazırım'

Sürpriz bir hamle ile altyapısından yetişen Tarık Çetin'i kadrosuna katan Fenerbahçe, kaleci rotasyonuna yeni bir ismi ekledi.





6 yıl görev yaptığı Çaykur Rizespor ile yollarını ayırdıktan sonra yeniden sarı-lacivertli formayı sırtına geçiren 28 yaşındaki file bekçisi, yeni döneme iddialı giriyor.





Fenerbahçe gibi büyük bir camiada forma mücadelesi vermenin kendisi için hem büyük bir motivasyon hem de gurur kaynağı olduğunu dile getiren tecrübeli eldiven, "Bu büyük camianın bir parçası olmak benim için tarifsiz bir gurur. Rekabetin içinde olmayı, formayı hak ederek giymeyi çok istiyorum. Sahada her zaman en iyi performansımı ortaya koyarak bu şanlı formayı terletmek ve Fenerbahçe taraftarına layık bir futbolcu olmak için var gücümle çalışacağım" diye konuştu.

TARAFTAR BENİ MOTİVE EDİYOR





Taraftar desteğinin önemine de değinen Tarık, "Onların desteğini arkamda hissetmek bana büyük bir motivasyon veriyor. Umarım hep birlikte çok güzel başarılara imza atarız. Bu büyük camiaya layık bir şekilde hizmet etmek en büyük hedeflerimden biri" ifadelerini kullandı.



