Taraftarlar çağırdı, Beşiktaşlı futbolcular özür diledi

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Adana Demirspor karşısında deplasmanda ilk yarısı 2-0 kapatmasının ardından siyah-beyazlı futbolcular, tribündeki taraftarlara gitti.
Taraftarlar, takımı tribüne çağırdı. Mert Günok, soyunma odasına giden arkadaşlarını çağırdı ve taraftarlara doğru gitmelerini istedi.
Tribünlere giden Beşiktaşlı futbolcular, taraftarlardan özür diledi.
Taraftarlar, takımı tribüne çağırdı. Mert Günok, soyunma odasına giden arkadaşlarını çağırdı ve taraftarlara doğru gitmelerini istedi.
Tribünlere giden Beşiktaşlı futbolcular, taraftarlardan özür diledi.
🎥Beşiktaşlı futbolcular devre arasına girerken taraftarın yanına gitti.pic.twitter.com/fCWyT6RT1P
— Sporx (@sporx) December 16, 2024