Taraftarlar çağırdı, Beşiktaşlı futbolcular özür diledi

Beşiktaşlı taraftarlar, Adana'da futbolcuları soyunma odasına gitmeden tribüne çağırdı. Futbolcular, taraftarlardan özür diledi.

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Taraftarlar çağırdı, Beşiktaşlı futbolcular özür diledi
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16 Aralık 2024 19:53
Son güncelleme 16 Aralık 2024 19:57
Beşiktaş'ın Süper Lig'de Adana Demirspor karşısında deplasmanda ilk yarısı 2-0 kapatmasının ardından siyah-beyazlı futbolcular, tribündeki taraftarlara gitti.

Taraftarlar, takımı tribüne çağırdı. Mert Günok, soyunma odasına giden arkadaşlarını çağırdı ve taraftarlara doğru gitmelerini istedi.

Tribünlere giden Beşiktaşlı futbolcular, taraftarlardan özür diledi.



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