Talen Horton-Tucker, parmağından ameliyat olacak

Los Angeles Lakers guardı Talen Horton-Tucker'ın başparmak sakatlığı nedeniyle ameliyat olacağı bildirildi.



The Athletic'den Shams Charania, Horton-Tucker'ın sağ baş parmağındaki yırtık bağ nedeniyle ameliyat geçireceğini bildirdi.



Horton-Tucker, geçtiğimiz Pazar günü Phoenix Suns'a karşı oynanan hazırlık maçında oynamamıştı.



2019 NBA Draftı'nda 46'ncı sıradan Iowa State'den seçilen 20 yaşındaki oyuncu, Lakers'ın 2019-20 sezonu şampiyonluk takımının bir parçasıydı.



NBA'deki üçüncü yılına giren Horton-Tucker, geçtiğimiz sezon oynadığı 65 maçta ortalama 20.1 dakika süre alarak 9.0 sayı ve 2.8 asist ortalamaları yakalamış ve kendisini düzenli bir rotasyon oyuncusu haline getirmişti.



