Tahir Kıran'dan Galatasaray'a sert sözler

Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında Oğulcan Çağlayan krizi devam ederken, Karadeniz ekibinin başkanı Tahir Kıran'dan flaş açıklamalar geldi.



"YALANDAN YERE FIRTINA"



"Rizespor'un hakkını kimseye ye-dir-mem! "Galatasaray'ın, Tahkim Kurulu üyeleriyle ile ilgili yaptığı bir şikayet yok. Yalan yere bir bardak suda fırtına kopartıyorlar. Bizim paramızı ödememek için yapıyorlar. Galatasaray camiasını yönetenlere yakışmıyor."



"BURAK ELMAS ÖZÜR DİLEDİ"



"Görüşmek için Galatasaray yetkililerini dört kez aradık ama ulaşamadık. Daha sonra Galatasaray Başkanı Sayın Burak Elmas, beni aradı ama konuşulacak bir şey kalmadığı için telefonu açmadım. Sonrasında Burak Elmas özrünü belirten mesajlar attı."



"BİZİ GASP EDİYORSUNUZ"



"Biz kimseden haraç almıyoruz ama siz bizi gasp ediyorsunuz. Bizi kimse gasp edemez, buna izin vermeyiz."



"MARCAO'NUN CEZASI DA AZ"



"Galatasaray'a fazla ceza verilmiş diyorlar. O zaman ben de 'Jailson'a 8 maç ceza verdiniz, Marcao 30 metreden koşarak geldi, kafa ve yumruklar attı. 8 maç az verdiniz' mi diyeyim! Bana göre de10 maç olmalıydı!"



"BU SEVR ANLAŞMASI"



"G.Saray ile 3 futbolcu + 450 bin euro karşılığında anlaşmaya varmıştık. Yunus Akgün 2.5 milyon, Atalay Babacan ile 1.5 milyon TL yıllık ücret alacaktı. Sonrasında önümüze öyle bir sözleşme geldi ki sözleşme değil Sevr Anlaşması sanırsınız."



"FATİH HOCA İLE ARAMIZ İYİ"



"Fatih Terim hocamızla dostluğumuz var. Düşünce yapısını ve azmini iyi bilirim. Hocamızın da dediği gibi 15 dakikalık görüşmeyle biz anlaşmayı sağlamıştık. Ama nasıl bozuldu? Buna bir baksınlar."



"BİZİM PARAMIZI ÖDEYİN"



"Siz kimsiniz Rizespor'a ipotek koyacaksınız! 1.2 M Euro'yu ve 506 bin 275 TL'mizi son kuruşuna kadar ödesinler, kıvırmasınlar."



