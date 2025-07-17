Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da son olarak Manchester City forması giyen Ederson gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar için bu transfer hakkında çarpıcı bir iddia öne sürüldü.
"OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR"
Sabah Spor yazarı Levent Tüzemen, Ederson transferiyle alakalı açıklamalarda bulundu. Yönetimden bilgi aldığını belirten Tüzemen, "Galatasaray'ın şu anda Ederson'la görüşmelerini sürdürüyor. Okan Hoca, Brezilyalı kaleciyi ayaklarını iyi kullandığı için istiyor. Çünkü geriden oyunu başlatma konusunda Ederson, çok başarılı. Muslera ile defansın yıllardır böyle bir güven birlikteliği vardı.'' dedi.
''TAFFAREL G.SARAY'A GİTMESİNİ SÖYLEDİ''
Tüzemen, Galatasaray'ın efsane kalecisi Taffarel'in Ederson ile görüştüğünü aktarırken, ''Ayrıca Ederson'u Galatasaray'a gitmesi konusunda Taffarel'in de desteklediğini duydum. Hatırlatayım, Brezilya Milli Takımı'nda hem Ederson'un hem de Alisson Becker'in hocalığını Taffarel yapıyor. Osimhen transferi bittiğinde Kemerburgaz'dan içeri hem kaleci hem de sağ bek öncelikli olarak girecekler.'' ifadelerini kullandı.
GALATASARAY'IN TEKLİFİ
Galatasaray'ın, tecrübeli kaleciye senelik 6.5 milyon euro vermeyi kabul ettiği ama bonservisi konusunda kesinlikle 10 milyon euronun üzerine çıkmak istemediği öğrenildi.
"OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR"
Sabah Spor yazarı Levent Tüzemen, Ederson transferiyle alakalı açıklamalarda bulundu. Yönetimden bilgi aldığını belirten Tüzemen, "Galatasaray'ın şu anda Ederson'la görüşmelerini sürdürüyor. Okan Hoca, Brezilyalı kaleciyi ayaklarını iyi kullandığı için istiyor. Çünkü geriden oyunu başlatma konusunda Ederson, çok başarılı. Muslera ile defansın yıllardır böyle bir güven birlikteliği vardı.'' dedi.
''TAFFAREL G.SARAY'A GİTMESİNİ SÖYLEDİ''
Tüzemen, Galatasaray'ın efsane kalecisi Taffarel'in Ederson ile görüştüğünü aktarırken, ''Ayrıca Ederson'u Galatasaray'a gitmesi konusunda Taffarel'in de desteklediğini duydum. Hatırlatayım, Brezilya Milli Takımı'nda hem Ederson'un hem de Alisson Becker'in hocalığını Taffarel yapıyor. Osimhen transferi bittiğinde Kemerburgaz'dan içeri hem kaleci hem de sağ bek öncelikli olarak girecekler.'' ifadelerini kullandı.
GALATASARAY'IN TEKLİFİ
Galatasaray'ın, tecrübeli kaleciye senelik 6.5 milyon euro vermeyi kabul ettiği ama bonservisi konusunda kesinlikle 10 milyon euronun üzerine çıkmak istemediği öğrenildi.