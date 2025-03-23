Tadic yeniden kenara geçecek

Dusan Tadic forvet arkasına geçtikten sonra büyük bir form düşüklüğü yaşıyor. Sırp yıldız kanatlarda forma giydiği maçlarda 8 gol-10 asist yaparken ortada ise verimli olamadı. Teknik direktör Jose Mourinho da 10 numarada verim alamadığı oyuncusunu yeniden kenara atarak skor katkısı almaya çalışacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Tadic yeniden kenara geçecek
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23 Mart 2025 11:45
Dusan Tadic forvet arkasına geçtikten sonra büyük bir form düşüklüğü yaşıyor.

Sırp yıldız kanatlarda forma giydiği maçlarda 8 gol-10 asist yaparken ortada ise verimli olamadı.

Teknik direktör Jose Mourinho da 10 numarada verim alamadığı oyuncusunu yeniden kenara atarak skor katkısı almaya çalışacak.

PERFORMANSI

Bu sezon 43 maça çıkan Tadic, 11 gol ve 15 asistlik performans sergiledi. 
 


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