Tadic yeniden kenara geçecek

Dusan Tadic forvet arkasına geçtikten sonra büyük bir form düşüklüğü yaşıyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sırp yıldız kanatlarda forma giydiği maçlarda 8 gol-10 asist yaparken ortada ise verimli olamadı.
Teknik direktör Jose Mourinho da 10 numarada verim alamadığı oyuncusunu yeniden kenara atarak skor katkısı almaya çalışacak.
PERFORMANSI
Bu sezon 43 maça çıkan Tadic, 11 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.
Sırp yıldız kanatlarda forma giydiği maçlarda 8 gol-10 asist yaparken ortada ise verimli olamadı.
Teknik direktör Jose Mourinho da 10 numarada verim alamadığı oyuncusunu yeniden kenara atarak skor katkısı almaya çalışacak.
PERFORMANSI
Bu sezon 43 maça çıkan Tadic, 11 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.