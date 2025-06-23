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Svensson'un durumu, Osayi'ye bağlı!

Beşiktaş, teklif yaptığı Osayi Samuel'den henüz kesin bir dönüş almadı. Nijeryalı oyuncunun kararına göre talipleri bulunan Jonas Svensson'un durumu da belli olacak.

calendar 23 Haziran 2025 14:13
Haber: Haberturk.com, Fotoğraf: AA
Svensson'un durumu, Osayi'ye bağlı!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe ile kontratı sona eren Osayi Samuel'e teklif yapmıştı.

2.5 milyon Euro'dan kapıyı açan Nijeryalı sağ beke 2 milyon Euro civarında bir maaş teklif eden siyah-beyazlılar, beklemeye geçerken rakamda da artışa gitmedi.

İngiltere'den de talipleri bulunan 27 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde kararını vermesi beklenirken bu transfer Jonas Svensson'un durumunu da yakından ilgilendiriyor.

Osayi'nin "Evet" demesi halinde iki yabancı kontenjanını sağ bekte kullanmak istemeyen siyah-beyazlılar, Jonas Svensson'un ayrılığını gündeme alacak.

Norveçli futbolcu ile Süper Lig'den Kayserispor ilgilenirken Hollanda'dan bir takımın da devrede olduğu öğrenildi.

Sağ bek bölgesinde Onur Bulut ile de yollarını ayıran Beşiktaş, Osayi'deki gelişmelere göre Svensson'un da ayrılığı gündeme gelebilir.

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