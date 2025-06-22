22 Haziran
Juventus-Wydad
4-1
22 Haziran
Real Madrid-Pachuca
22:00
23 Haziran
RB Salzburg-Al Hilal
01:00
23 Haziran
M.City-Al-Ain
04:00
22 Haziran
Salernitana-Sampdoria
21:30

Suudiler, Okan Buruk'u istiyor!

Yeni teknik direktör arayan Al Nassr, Okan Buruk'u teknik direktör adayları arasında ilk sıraya yazdı.

calendar 22 Haziran 2025 21:07 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2025 21:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Suudiler, Okan Buruk'u istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a Suudi Arabistan'dan sürpriz talip çıktı.

İtalyan tuttomercatoweb'te yer alan habere göre; Fiorentina'ya gitmeye hazırlanan Stefano Pioli'nin yerine teknik direktör arayan Al Nassr, Okan Buruk'u yeni teknik direktör listesinin ilk sırasına yazdı.

Al Nassr yetkililerinin, Okan Buruk'un Türkiye'de üst üste 3 şampiyonluğu ve Galatasaray'daki kariyerinde üst düzey oyuncuları çok iyi yönetme becerisinden etkilendiği, bu nedenle ilk sıraya yazdıkları kaydedildi.


SON 6 SEZONUN 4'ÜNDE ŞAMPİYON

Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Okan Buruk, son 6 sezonun 4'ünde şampiyonluğa ambargosunu vurdu ve geçen sezon Türkiye Kupası'nı kazanmayı başardı.

G.SARAY İLE 150 MAÇTA 110 GALİBİYET

Galatasaray Teknik Direktörü olarak 150 resmi maça çıkan Okan Buruk, 110 galibiyet ve 18 mağlubiyetle 2.35 puan ortalaması yakaladı.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.