Suudi Arabistan'dan Lionel Messi'ye ret!

Aktif futbol yaşamını MLS takımlarından Inter Miami'de sürdüren dünya çapındaki süper yıldız Lionel Messi hakkında dikkat çekici bir açıklama geldi.
Mahd Yetenek Geliştirme Akademisi CEO'su Abdullah Hammad'ın aktardığı bilgilere göre, Messi'nin Suudi Arabistan'a transfer olma ihtimali hükümet tarafından reddedildi.
ŞAŞIRTAN TEKLİF
Suudi basınına açıklamalarda bulunan Hammad, "Messi'nin ekibi, geçen yaz Kulüpler Dünya Kupası sırasında benimle iletişime geçti. Dört ay boyunca burada oynamak istiyordu. Amerikan Ligi o dönemde tatildeydi ve o da FIFA 2026 Dünya Kupası'na hazırlanmak istiyordu." ifadelerini kullandı.
"SUUDİ LİGİ BİR ANTRENMAN KAMPI DEĞİLDİR"
Hammad, bu öneriyi yetkili makamlara bizzat ilettiğini belirterek şu sözleri ekledi:
"Teklifi bizzat bakana ilettim, ancak kabul etmedi. Messi sadece dört aylığına mı gelecekmiş? Asla. Konu kesin bir şekilde kapatıldı. Suudi Ligi bir antrenman kampı değildir."
MESSİ'NİN SEZON PERFORMANSI
2024/25 sezonunda Inter Miami formasıyla tüm kulvarlarda 44 maça çıkan Arjantinli yıldız futbolcu, 39 gol atıp 19 asist yaparak olağanüstü bir performans ortaya koydu.
