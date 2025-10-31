Suudi Arabistan'dan Lionel Messi'ye ret!

Aktif futbol yaşamını MLS takımlarından Inter Miami'de sürdüren dünya çapındaki süper yıldız Lionel Messi hakkında dikkat çekici bir açıklama geldi.Mahd Yetenek Geliştirme Akademisi CEO'su Abdullah Hammad'ın aktardığı bilgilere göre, Messi'nin Suudi Arabistan'a transfer olma ihtimali hükümet tarafından reddedildi.Suudi basınına açıklamalarda bulunan Hammad,ifadelerini kullandı.Hammad, bu öneriyi yetkili makamlara bizzat ilettiğini belirterek şu sözleri ekledi:2024/25 sezonunda Inter Miami formasıyla tüm kulvarlarda 44 maça çıkan Arjantinli yıldız futbolcu, 39 gol atıp 19 asist yaparak olağanüstü bir performans ortaya koydu.