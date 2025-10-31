30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
3-0
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
0-3
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
1-3
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
0-5
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
2-0
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
4-2
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
1-2
30 Ekim
Pisa-Lazio
0-0

Suudi Arabistan'dan Lionel Messi'ye ret!

Dünya futbolunun efsane ismi Lionel Messi'nin Suudi Arabistan'da forma giyme ihtimali, hükümet tarafından kesin bir şekilde reddedildi. Teklifin detaylarını açıklayan Mahd Akademisi CEO'su Abdullah Hammad, "Suudi Ligi bir antrenman kampı değildir." sözleriyle durumu özetledi.

31 Ekim 2025 01:10
Haber: Sporx.com dış haberler
Aktif futbol yaşamını MLS takımlarından Inter Miami'de sürdüren dünya çapındaki süper yıldız Lionel Messi hakkında dikkat çekici bir açıklama geldi.

Mahd Yetenek Geliştirme Akademisi CEO'su Abdullah Hammad'ın aktardığı bilgilere göre, Messi'nin Suudi Arabistan'a transfer olma ihtimali hükümet tarafından reddedildi.

ŞAŞIRTAN TEKLİF

Suudi basınına açıklamalarda bulunan Hammad, "Messi'nin ekibi, geçen yaz Kulüpler Dünya Kupası sırasında benimle iletişime geçti. Dört ay boyunca burada oynamak istiyordu. Amerikan Ligi o dönemde tatildeydi ve o da FIFA 2026 Dünya Kupası'na hazırlanmak istiyordu." ifadelerini kullandı.

"SUUDİ LİGİ BİR ANTRENMAN KAMPI DEĞİLDİR"

Hammad, bu öneriyi yetkili makamlara bizzat ilettiğini belirterek şu sözleri ekledi:

"Teklifi bizzat bakana ilettim, ancak kabul etmedi. Messi sadece dört aylığına mı gelecekmiş? Asla. Konu kesin bir şekilde kapatıldı. Suudi Ligi bir antrenman kampı değildir."

MESSİ'NİN SEZON PERFORMANSI

2024/25 sezonunda Inter Miami formasıyla tüm kulvarlarda 44 maça çıkan Arjantinli yıldız futbolcu, 39 gol atıp 19 asist yaparak olağanüstü bir performans ortaya koydu. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
