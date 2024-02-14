Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'deki muhteşem şampiyonluk yarışı devam ederken, yeni şampiyonluk oranları duyuruldu. Bilyoner'de hemen oyna!

Haber; Sporx.com
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Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi
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14 Şubat 2024 15:52
Son güncelleme 14 Şubat 2024 16:00
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken, futbolseverlerin gözü bir yandan şampiyonluk oranlarına çevrildi. 25. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi.

Süper Lig liderliğine 14 hafta yeniden yükselen Galatasaray'a 1.70 oran açıklandı. Sarı-kırmızılılar bu oranla şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi.

Kadıköy'de sarı-lacivertlilerin Alanyaspor ile berabere kalmasının ardından Fenerbahçe'nin oranı 1.75 olarak duyuruldu.

Peki sence kim şampiyon olacak? Bilyoner'de tahminini yap ve fırsatı kaçırma.

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