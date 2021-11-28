Süper Lig'de Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kalmasının ardından 14. haftada geriye sadece Göztepe - Fenerbahçe maçı kaldı.
Bu hafta oynanan 9 karşılaşmanın ardından puan durumunun son hali belli oldu.
PUAN DURUMU
1- (36) Trabzonspor
2- (26) Konyaspor
3- (26) Hatayspor
4- (24) Alanyaspor
5- (23) Fenerbahçe (-1 Maç)
6- (22) Başakşehir
7- (22) Karagümrük
8- (22) Galatasaray
9- (20) A. Demirspor
10-(20) Beşiktaş
11-(18) Antalyaspor
12-(18) Gaziantep FK
13-(17) Altay
14-(16) Sivasspor
15-(16) Giresunspor
16-(16) Kayserispor
17-(13) Yeni Malatyaspor
18-(10) Göztepe (-1 Maç)
19-(10) Kasımpaşa
20-(10) Rizespor
Bu hafta oynanan 9 karşılaşmanın ardından puan durumunun son hali belli oldu.
PUAN DURUMU
1- (36) Trabzonspor
2- (26) Konyaspor
3- (26) Hatayspor
4- (24) Alanyaspor
5- (23) Fenerbahçe (-1 Maç)
6- (22) Başakşehir
7- (22) Karagümrük
8- (22) Galatasaray
9- (20) A. Demirspor
10-(20) Beşiktaş
11-(18) Antalyaspor
12-(18) Gaziantep FK
13-(17) Altay
14-(16) Sivasspor
15-(16) Giresunspor
16-(16) Kayserispor
17-(13) Yeni Malatyaspor
18-(10) Göztepe (-1 Maç)
19-(10) Kasımpaşa
20-(10) Rizespor