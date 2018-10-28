Süper Lig puan durumu 10. hafta Süper Lig'deki son puan sıralaması

Süper Lig'de puan durumu nasıl oluştu? Haftaya lider giren Galatasaray, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenildi ve liderliği bıraktı. Süper Lig'in yeni lideri ise Medipol Başakşehir oldu. İşte Süper Lig'deki son puan sıralaması...
1- Başakşehir (21)
2- Galatasaray (19)
3- Kasımpaşa (19)
4- Antalyaspor (17)
5- Trabzonspor (15)
10. HAFTA SONUÇLARI
Bursaspor 2-0 Alanyaspor
Erzurum BB 1-1 Kasımpaşa
Konyaspor 0-1 Başakşehir
Antalyaspor 1-1 Trabzonspor
Kayserispor 2-0 Sivasspor
SÜPER LİG'İN 10. HAFTASINDA KALAN MAÇLAR
Fenerbahçe - Ankaragücü
Akhisar Bld.Spor - Göztepe
Beşiktaş - Çaykur Rizespor
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1- Başakşehir (21)
2- Galatasaray (19)
3- Kasımpaşa (19)
4- Antalyaspor (17)
5- Trabzonspor (15)
10. HAFTA SONUÇLARI
Bursaspor 2-0 Alanyaspor
Erzurum BB 1-1 Kasımpaşa
Konyaspor 0-1 Başakşehir
Antalyaspor 1-1 Trabzonspor
Kayserispor 2-0 Sivasspor
SÜPER LİG'İN 10. HAFTASINDA KALAN MAÇLAR
Fenerbahçe - Ankaragücü
Akhisar Bld.Spor - Göztepe
Beşiktaş - Çaykur Rizespor
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın