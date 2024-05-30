Eyüpspor ve Göztepe'nin ardından Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu.



1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u uzatmalara giden maçta 3-1 mağlup eden Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.



Bodrum FK'ye Süper Ligi'i getiren golleri 19. dakikada Gökdeniz Bayrakdar, 94. dakikada Celutska ve 103. dakikada Tunahan Akpınar attı. Sakaryaspor'un tek golü 72. dakikada Zdravko Dimitrov'dan geldi.



Sakaryaspor'da 45. dakikada Rajko Rotman, kırmızı kart gördü. Bodrum FK'da ise Tunahan Akpınar 105. dakikada ikinci sarıdan takımını 10 kişi bıraktı.



İLK KEZ SÜPER LİG'DE MÜCADELE EDECEK



Süper Lig tecrübesi olmayan Bodrum FK, bu sonuçla ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek. Ege temsilcisi, geçtiğimiz sezon da final oynamış ancak Pendikspor'a elenerek Süper Lig'i kaçırmıştı.



Daha önce Eyüpspor ve Göztepe Süper Lig'e yükselmişlerdi.



YABANCI MADDELER SONRASI OYUN DURDU



Mücadele henüz 2. dakikada sahaya atılan yabancı maddeler sebebiyle durdu. Yaklaşık iki dakika duran oyun, sahanın temizlenmesinin ardından yeniden devam etti.



Geçen sezon değişen statüyle ligi üçüncü bitiren Sakaryaspor, doğrudan play-off finaline yükselmişti. Bodrum FK ise play-off ilk turunda Boluspor'u eledikten sonra ikinci turda da Ahlatcı Çorum FK'yi saf dışı bırakmıştı.



Daha önce 2'si play-off'tan olmak üzere 5 kez Süper Lig vizesi alan Sakaryaspor, 11 sezon yer aldığı Süper Lig'de en son 2006-2007'de mücadele etti. 17 yıl sonra Süper Lig'e çıkma şansını kaçırdı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



14. dakikada Celustka'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Mohammed'in kafa vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.



19. dakikada Bodrum FK öne geçti. Savunmada ceza sahası içinde Donkor'un vuruşunda açısını kapatan Samet Yalçın'dan seken top Gökdeniz Bayrakdar'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1



30. dakikada Kenan Özer'in sol kanattan ceza sahası dışından vuruşunda, üst ve yan direğin birleştiği noktadan oyun alanına dönen topu savunma kornere attı.



34. dakikada ani gelişen Sakaryaspor atağında topla buluşan Del Valle'nin ceza yayı önünden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.



45+3. dakikada sağ çaprazda Burak Çoban'ın kullandığı serbest vuruşta, top yan direkten oyun alanına geri döndü.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



52. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Del Valle'den önce kale sahasından ayrılan kaleci De Sousa yatarak topa hakim oldu.



61. dakikada Kenan Özer'in ceza sahası içinde kaleci Cihan Topaloğlu'nu geçerek vuruşunda, savunmadan geriye dönen topu Celal Dumanlı kale sahası içinde sağ kanatta önünde buldu. Bu oyuncunun boş kaleye vuruşunda son anda araya giren savunmadan seken meşin yuvarlak kornere çıktı.



72. dakikada Sakaryaspor beraberliği yakaladı. Del Valle'nin kendi yarı sahasından pasıyla savunmanın arkasına sarkan Dimitrov, kalesinden ayrılan kaleci De Sousa'yı geçtikten sonra sağ kanatta topa hakim oldu. Dimitrov'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1



90+5. dakikada Brazao'nun sağ kanattan ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına geri döndü.



Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi.



94. dakikada Bodrum FK 2'nci golü buldu. Cenk Şen'in sol kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Celustka'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2



102. dakikada savunmanın ceza sahasından uzaklaştırmaya çalıştığı topa ceza yayı civarında hakim olan Dimitrov'un vuruşunda, top savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.



103. dakikada sol kanattan topu taşıyan Burak Çoban'ın ceza sahasına girdikten sonra yerden ortasında topla buluşan Tunahan Akpınar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3



Stat: Yeni Adana

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Dk. 90+7 Muhammed Himmet Ertürk), Rotman, Donkor (Dk. 46 Çağlayan Menderes), Bülent Uzun (Dk. 106 Samed Onur), Hasan Kılıç, Sinan Kurt (Dk. 45+2 Erdi Dikmen), Dimitrov, Murat Cem Akpınar, Del Valle (Dk. 85 Koray Kılınç), Ndlovu (Dk. 80 Kasongo)

Bodrum FK: De Sousa, Celustka, Üzeyir Ergün (Dk. 75 Imeri), Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan (Dk. 85 Tunahan Akpınar), Burak Çoban (Dk. 105+2 Ege Bilsel), Samet Yalçın, Mohammed (Dk. 59 Erkan Değişmez), Kenan Özer (Dk. 75 Brazao), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 59 Celal Dumanlı)

Goller: Dk. 19 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 95 Celustka, Dk. 103 Tunahan Akpınar (Bodrum FK), Dk. 72 Dimitrov (Sakaryaspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 45 Rotman (Sakaryaspor), Dk. 105+4 Tunahan Akpınar (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 40 Mohammed, Dk. 52 Cenk Şen, Dk. 100 Celal Dumanlı, Dk. 105+1 Burak Çoban, Dk. 106 Ege Bilsel, Dk. 107 Erkan Değişmez (Bodrum FK), Dk. 84 Oğuz Yıldırım, Dk. 105+1 Cihan Topaloğlu, Dk. 105+1 Hasan Kılıç (Sakaryaspor)





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU