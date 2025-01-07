Süper Lig devlerine çağrı: 'Onu hemen alın'

Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendiren Ümit Karan, İzmir ekibinin formasını giyen Romulo'dan övgüyle bahsetti.
"HEMEN ALSINLAR ONU"
Karan'ın TV100'de yaptığı açıklamalar şöyle: "Büyük takımların yerinde olsam transfer listeme yazacağım ilk isim Göztepeli Romulo olur. Bir santrfor olarak söylüyorum müthiş bir topçu. Boyuna ve kalıbına göre çok hızlı ve süratli bir isim. Bir an bile oyundan düştüğünü görmedim. Ligimizde her takımda iş yapacaktır. Kaç milyon euro ise hemen alsınlar. Belki de direkt Avrupa'nın 5 büyük ligine gider."
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Göztepe'nin Brezilya ekibi Athletico'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Romulo, 16 maçta forma giydi.
Romulo bu karşılaşmalarda 9 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi. Transfermarkt'ta yer alan bilgiye göre Romulo'nun 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.
"HEMEN ALSINLAR ONU"
Karan'ın TV100'de yaptığı açıklamalar şöyle: "Büyük takımların yerinde olsam transfer listeme yazacağım ilk isim Göztepeli Romulo olur. Bir santrfor olarak söylüyorum müthiş bir topçu. Boyuna ve kalıbına göre çok hızlı ve süratli bir isim. Bir an bile oyundan düştüğünü görmedim. Ligimizde her takımda iş yapacaktır. Kaç milyon euro ise hemen alsınlar. Belki de direkt Avrupa'nın 5 büyük ligine gider."
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Göztepe'nin Brezilya ekibi Athletico'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Romulo, 16 maçta forma giydi.
Romulo bu karşılaşmalarda 9 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi. Transfermarkt'ta yer alan bilgiye göre Romulo'nun 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.