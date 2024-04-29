Süper Lig'de tüm maçlar aynı gün, aynı saatte!

Süper Lig'de 36. hafta maçlarının programı açıklandı. Tüm maçlar aynı gün, aynı saatte başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de tüm maçlar aynı gün, aynı saatte!
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29 Nisan 2024 16:53
Son güncelleme 29 Nisan 2024 17:19
Trendyol Süper Lig'de 36. hafta müsabakaları, 12 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tamamı saat 19.00'da başlayacak 36. hafta maçları şöyle:

Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor (Ülker)

Trabzonspor-İstanbulspor (Papara Park)

VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Yukatel Adana Demirspor-Gaziantep FK (Yeni Adana)

EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir (BG Grup 4 Eylül)

Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü (Mersin)

Siltaş Yapı Pendikspor-Çaykur Rizespor (Pendik)





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