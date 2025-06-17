Süper Lig'de sezonun golü Osimhen'den!

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun en güzel golü belirlendi.
Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 yendiği maçın uzatma dakikalarında Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in attığı röveşata, sezonun en iyi golü oldu.
Ligin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:
Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 yendiği maçın uzatma dakikalarında Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in attığı röveşata, sezonun en iyi golü oldu.
Ligin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:
🏅Trendyol Süper Lig'de yılın golü Victor Osimhen'in Antalyaspor'a attığı röveşata golü seçildi. pic.twitter.com/LmAgcgz7HE
— Sporx (@sporx) June 17, 2025
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