Süper Lig'de inanılmaz olay!

Süper Lig'de Gaziantep FK ile Rizespor arasında oynanan maçta ilginç bir an yaşandı. Rizespor kalecisi Gökhan, autu kullanacağı sırada topu Emirhan'a bıraktı. Emirhan, topu önce elle düzeltti. Hakem Ali Şansalan, topun oyunda olduğunu işaret etti ve penaltı noktasını gösterdi.

Haber; Sporx.com
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Süper Lig'de inanılmaz olay!
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06 Kasım 2023 20:25
Son güncelleme 06 Kasım 2023 20:33
Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK ile Rizespor arasında oynanan maçta ilginç bir an yaşandı.

19. dakikada Çaykur Rizespor aut atışı kullanacağı sırada kaleci Gökhan Akkan, topu Emirhan Topçu'ya bıraktı. Emirhan, topu elle düzeltti.

Hakem Ali Şansalan, topun oyunda olduğunu işaret etti ve Emirhan'ın elle oynaması sonrası penaltı noktasını gösterdi.

Kaleci Gökhan Akkan, "Ona bıraktım" şeklinde itirazda bulundu ancak penaltı kararı değişmedi.

Penaltıda topun başına geçen Maxim, topu ağlara gönderdi ve Gaziantep FK'yı 1-0 öne geçirdi.

İşte o pozisyon


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