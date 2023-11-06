Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK ile Rizespor arasında oynanan maçta ilginç bir an yaşandı.19. dakikada Çaykur Rizespor aut atışı kullanacağı sırada kaleci Gökhan Akkan, topu Emirhan Topçu'ya bıraktı. Emirhan, topu elle düzeltti.Hakem Ali Şansalan, topun oyunda olduğunu işaret etti ve Emirhan'ın elle oynaması sonrası penaltı noktasını gösterdi.Kaleci Gökhan Akkan,şeklinde itirazda bulundu ancak penaltı kararı değişmedi.Penaltıda topun başına geçen Maxim, topu ağlara gönderdi ve Gaziantep FK'yı 1-0 öne geçirdi.