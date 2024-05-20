Süper Lig'de 38. hafta programı açıklandı!

TFF, Süper Lig'de 38. ve son haftanın programını açıkladı.
24 Mayıs Cuma
20.00 Alanyaspor - Antalyaspor
25 Mayıs Cumartesi
16.00 Fatih Karagümrük - Samsunspor
19.00 Sivasspor - Kayserispor
26 Mayıs Pazar
19.00 Fenerbahçe - İstanbulspor
19.00 Konyaspor - Galatasaray
19.00 Pendikspor - Gaziantep FK
19.00 Adana Demirspor - Başakşehir
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş
19.00 Trabzonspor - Ankaragücü
19.00 Hatayspor - Rizespor
24 Mayıs Cuma
20.00 Alanyaspor - Antalyaspor
25 Mayıs Cumartesi
16.00 Fatih Karagümrük - Samsunspor
19.00 Sivasspor - Kayserispor
26 Mayıs Pazar
19.00 Fenerbahçe - İstanbulspor
19.00 Konyaspor - Galatasaray
19.00 Pendikspor - Gaziantep FK
19.00 Adana Demirspor - Başakşehir
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş
19.00 Trabzonspor - Ankaragücü
19.00 Hatayspor - Rizespor
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