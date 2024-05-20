Süper Lig'de 38. hafta programı açıklandı!

TFF, Süper Lig'de 38. ve son haftanın programını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de 38. hafta programı açıklandı!
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20 Mayıs 2024 13:32
Son güncelleme 20 Mayıs 2024 13:39
TFF, Süper Lig'de 38. ve son haftanın programını açıkladı.

24 Mayıs Cuma

20.00 Alanyaspor - Antalyaspor

25 Mayıs Cumartesi

16.00 Fatih Karagümrük - Samsunspor
19.00 Sivasspor - Kayserispor

26 Mayıs Pazar

19.00 Fenerbahçe - İstanbulspor
19.00 Konyaspor - Galatasaray
19.00 Pendikspor - Gaziantep FK
19.00 Adana Demirspor - Başakşehir
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş
19.00 Trabzonspor - Ankaragücü
19.00 Hatayspor - Rizespor




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