Süper Lig'de 11. hafta tamamlandı: Oluşan puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta iki maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçlarında Mondihome Kayserispor, sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Günün diğer müsabakasında ise Gaziantep FK, evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.
Kasımpaşa'yı sahasında 2-1 mağlup eden Galatasaray, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-2 kaybetmesiyle 11. haftayı lider kapattı.
Ligin 11. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Galatasaray-Kasımpaşa: 2-1
İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-4
Yılport Samsunspor-Atakaş Hatayspor: 2-1
Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-3
EMS Yapı Sivasspor-Yukatel Adana Demirspor: 1-1
RAMS Başakşehir-MKE Ankaragücü: 3-3
TÜMOSAN Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1
Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş: 3-2
Mondihome Kayserispor-Corendon Alanyaspor: 1-0
Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: 2-0
Puan durumu
Ligde haftanın kapanış maçlarında Mondihome Kayserispor, sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Günün diğer müsabakasında ise Gaziantep FK, evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.
Kasımpaşa'yı sahasında 2-1 mağlup eden Galatasaray, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-2 kaybetmesiyle 11. haftayı lider kapattı.
Ligin 11. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Galatasaray-Kasımpaşa: 2-1
İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-4
Yılport Samsunspor-Atakaş Hatayspor: 2-1
Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-3
EMS Yapı Sivasspor-Yukatel Adana Demirspor: 1-1
RAMS Başakşehir-MKE Ankaragücü: 3-3
TÜMOSAN Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1
Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş: 3-2
Mondihome Kayserispor-Corendon Alanyaspor: 1-0
Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: 2-0
Puan durumu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|11
|10
|1
|0
|21
|6
|15
|31
|2.FENERBAHÇE
|11
|10
|0
|1
|31
|8
|23
|30
|3.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR
|11
|6
|3
|2
|23
|12
|11
|21
|4.TRABZONSPOR
|11
|6
|1
|4
|19
|13
|6
|19
|5.BEŞİKTAŞ
|11
|6
|1
|4
|17
|14
|3
|19
|6.MONDİHOME KAYSERİSPOR
|11
|5
|4
|2
|13
|10
|3
|19
|7.KASIMPAŞA
|11
|5
|3
|3
|18
|19
|-1
|18
|8.BITEXEN ANTALYASPOR
|11
|4
|3
|4
|13
|13
|0
|15
|9.ATAKAŞ HATAYSPOR
|11
|3
|5
|3
|18
|15
|3
|14
|10.EMS YAPI SİVASSPOR
|11
|3
|5
|3
|13
|14
|-1
|14
|11.ÇAYKUR RİZESPOR
|11
|4
|2
|5
|10
|17
|-7
|14
|12.MKE ANKARAGÜCÜ
|11
|3
|4
|4
|18
|15
|3
|13
|13.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|11
|4
|0
|7
|9
|17
|-8
|12
|14.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|11
|2
|5
|4
|10
|10
|0
|11
|15.CORENDON ALANYASPOR
|11
|2
|4
|5
|9
|14
|-5
|10
|16.TÜMOSAN KONYASPOR
|11
|2
|4
|5
|10
|16
|-6
|10
|17.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL
|11
|2
|4
|5
|14
|25
|-11
|10
|18.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|11
|2
|3
|6
|8
|15
|-7
|9
|19.YILPORT SAMSUNSPOR
|10
|1
|2
|7
|7
|17
|-10
|5
|20.İSTANBULSPOR
|10
|1
|2
|7
|8
|19
|-11
|5