Süper Lig'de 11. hafta tamamlandı: Oluşan puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta sona erdi. Galatasaray, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-2 mağlup olmasının ardından 11. haftayı lider tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Süper Lig'de 11. hafta tamamlandı: Oluşan puan durumu
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06 Kasım 2023 23:01
Trendyol Süper Lig'de 11. hafta iki maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçlarında Mondihome Kayserispor, sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Günün diğer müsabakasında ise Gaziantep FK, evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.

Kasımpaşa'yı sahasında 2-1 mağlup eden Galatasaray, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-2 kaybetmesiyle 11. haftayı lider kapattı.

Ligin 11. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray-Kasımpaşa: 2-1

İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-4

Yılport Samsunspor-Atakaş Hatayspor: 2-1

Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-3

EMS Yapı Sivasspor-Yukatel Adana Demirspor: 1-1

RAMS Başakşehir-MKE Ankaragücü: 3-3

TÜMOSAN Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1

Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş: 3-2

Mondihome Kayserispor-Corendon Alanyaspor: 1-0

Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: 2-0 

Puan durumu

  O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 11 10 1 0 21 6 15 31
2.FENERBAHÇE 11 10 0 1 31 8 23 30
3.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 11 6 3 2 23 12 11 21
4.TRABZONSPOR 11 6 1 4 19 13 6 19
5.BEŞİKTAŞ 11 6 1 4 17 14 3 19
6.MONDİHOME KAYSERİSPOR 11 5 4 2 13 10 3 19
7.KASIMPAŞA 11 5 3 3 18 19 -1 18
8.BITEXEN ANTALYASPOR 11 4 3 4 13 13 0 15
9.ATAKAŞ HATAYSPOR 11 3 5 3 18 15 3 14
10.EMS YAPI SİVASSPOR 11 3 5 3 13 14 -1 14
11.ÇAYKUR RİZESPOR 11 4 2 5 10 17 -7 14
12.MKE ANKARAGÜCÜ 11 3 4 4 18 15 3 13
13.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 11 4 0 7 9 17 -8 12
14.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 11 2 5 4 10 10 0 11
15.CORENDON ALANYASPOR 11 2 4 5 9 14 -5 10
16.TÜMOSAN KONYASPOR 11 2 4 5 10 16 -6 10
17.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL 11 2 4 5 14 25 -11 10
18.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 11 2 3 6 8 15 -7 9
19.YILPORT SAMSUNSPOR 10 1 2 7 7 17 -10 5
20.İSTANBULSPOR 10 1 2 7 8 19 -11 5
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