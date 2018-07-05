Süper Kupa finalinde Türkiye'de bir ilk yaşanacak!

TFF YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLDÜ

GALATASARAY - AKHİSAR MAÇINDA UYGULANACAK

EKSTRA BİR OYUNCU DEĞİŞİKLİK HAKKI;

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE UEFA AVRUPA LİGİ

UEFA'DAN "TEKNOLOJİK" DEĞİŞİKLİK

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Sporx'in öğlen saatlerinde duyurduğu sıcak gelişmeyi

Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonunu karşı karşıya getirecek olan Süper Kupa finalinde Türkiye adına bir ilk yaşanacak. 2018 Dünya Kupası'nda uygulamaya alınan "uzatma dakikalarında ekstra bir oyuncu değiştirme hakkı" Süper Kupa finalinde de uygulanacak.2018 Dünya Kupası'nda takımlara tanınan "ekstra bir oyuncu değişikliği hakkı" kuralı, IFAB tarafından FIFA üyesi ülkelere de "tavsiye" olarak gönderildi ve bu kuralın talimatlara konulması durumunda uygulanabileceğinin altı çizildi.IFAB'dan alınan tavsisye kararının ardından harekete geçen MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, konuyu Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısına taşıdı. Yönetim kurulunda yapılan görüşmelerin ardından talimatlarda değişikliğe gidilerek "uzatmaya giden maçlarda" takımlara ekstra bir oyuncu değişikliği hakkı tanınmasına olanak sağlanacak.Talimatalarda yapılacak olan değişikliğin ardından Türkiye'de ilk kez "ekstra bir oyuncu değişiklik hakkı" Süper Kupa'da Galatasaray ile Akhisar arasında oynanacak olan maçta uygulanacak. Takımlardan biri, 90 dakika içerisinde üç oyuncu değişiklik hakkını kullanmaz ise (Örneğin; 90 dakikada iki oyuncu değişiklik hakkı kullanıldı) uzatma dakikalarında o takıma ekstra iki oyuncu değişiklik hakkı tanınacak."Uzatma dakikalarında ekstra bir oyuncu değişiklik hakkı" bugün itibarıyla UEFA talimatlarında da değişikliğe yol açtı ve bundan sonra UEFA Gençlik Ligi, 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası, UEFA Bayanlar Avrupa Şampiyonası, UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa'da uzatmaya giden maçlarda takımlara ekstra bir oyuncu değişiklik hakkı tanınacak ve bir takım ekstra uzatma dakikaları da dahil olmak üzere maksimum 4 oyuncu değişiklik hakkına sahip olacakUEFA tarafından alınan önemli kararlardan bir diğeri de takımların yedek kulübesinde kullanabileceği cihazlar üzerinden oldu. Takım görevlileri artık yedek kulübesibnde kulaklık, mikrofon, cep telefonu, tablet ve dizüstü bilgisayar kullanabilecek ve bu cihazların dışında kullanılan diğer metaryaller UEFA yetkilisi tarafından tek ekip üyeleri ile beraber tribnüne gönderilecek., TFF de akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla resmen açıkladı.