17 Ekim
Ümraniye-Sarıyer
20:00
17 Ekim
Union Berlin-Mönchengladbach
21:30
17 Ekim
Real Oviedo-Espanyol
22:00
17 Ekim
PSG-Strasbourg
21:45
17 Ekim
Fortuna Düsseldorf-E.Braunschweig
19:30
17 Ekim
Hannover 96-Schalke 04
19:30
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
21:45
17 Ekim
Middlesbrough-Ipswich Town
22:00

Sultanlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı!

Voleybol Sultanlar Ligi'nde 2. hafta cumartesi günü üç karşılaşmayla başlayacak.

calendar 17 Ekim 2025 11:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2. hafta maçları cumartesi günü başlayacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

18 Ekim Cumartesi:

15.00 İlbank-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Ziraat Bankkart)

17.00 VakıfBank-Beşiktaş (Vakıfbank)

18.00 Kuzeyboru-Galatasaray Daikin (Aksaray)

19 Ekim Pazar:

13.00 Fenerbahçe Medicana-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Göztepe (Mimar Sinan)

16.00 Bahçelievler Belediyespor-Zeren Spor (Hasan Doğan)

18.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Aras Spor (Cengiz Göllü)

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
