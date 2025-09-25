Stuttgart Avrupa'ya galibiyetle başladı

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Stuttgart sahasında Celta Vigo'yu ağırladı.

Mercedes-Benz Arena'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçın 51 ve 68. dakikalarda Stuttgart, Badredine Bouanani ve Bilal El Khannouss'un golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti.

Celta Vigo'nun tek golü 86. dakikada Borja Iglesias'tan geldi.

Stuttgart'ta milli futbolcu Atakan Karazor 70. dakikada oyuna dahil oldu.

Avrupa Ligi'nin sonraki haftasında Stuttgart deplasmanda Basel ile karşılaşacak. Celta Vigo ise sahasında PAOK'u konuk edecek.