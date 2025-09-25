25 Eylül
Lille-Brann
2-1
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
0-1
25 Eylül
Rangers-Genk
0-1
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
0-1
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
1-0
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
1-1
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
1-4
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
2-1
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
0-1
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
5-0
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
2-0
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
4-1
25 Eylül
Osasuna-Elche
1-1
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
1-3

Stuttgart Avrupa'ya galibiyetle başladı

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Stuttgart, sahasında Celta Vigo'yu 2-1 mağlup etti. Alman ekibine galibiyeti Bouanani ve El Khannouss'un golleri getirirken, Atakan Karazor da ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Stuttgart Avrupa'ya galibiyetle başladı
UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Stuttgart sahasında Celta Vigo'yu ağırladı.
 
Mercedes-Benz Arena'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
 
İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçın 51 ve 68. dakikalarda Stuttgart, Badredine Bouanani ve Bilal El Khannouss'un golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti.
 
Celta Vigo'nun tek golü 86. dakikada Borja Iglesias'tan geldi.
 
Stuttgart'ta milli futbolcu Atakan Karazor 70. dakikada oyuna dahil oldu.
 
Avrupa Ligi'nin sonraki haftasında Stuttgart deplasmanda Basel ile karşılaşacak. Celta Vigo ise sahasında PAOK'u konuk edecek.
  
